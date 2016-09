Von Wolfgang Otter

Wörgl – Die freiheitliche Gemeinderätin NR Carmen Schimanek verlangt jetzt vom Land Tirol eine Neubewertung eines Bettelverbots für Wörgl. Auslöser dieser Forderung ist das Vorgehen der Firma Spar. Sie hat vor dem Wörgler Interspar-Markt Bettlern und dubiosen Magazinverkäufern die Rote Karte gezeigt (die TT berichtete). Erlaubt sind nur noch die Zeitungsverkäufer des Sozialprojektes „20er“. Die Firma sah sich durch massive Kundenbeschwerden zu diesem Schritt gedrängt.

„Diese Vorgangsweise beweist, dass die Situation in Wörgl durch das Land offensichtlich falsch beurteilt wird“, glaubt Schimanek. Sie hat das Bettelverbot in ihrer Eigenschaft als Obfrau des Verwaltungsausschusses nach einem Antrag der Freiheitlichen Wörgler Liste (FWL) mit dem Land abgeklärt. „Das Landes-Polizeigesetz lässt uns keine Möglichkeiten“, erklärt Schimanek. Laut dem Regelwerk muss das Gemeinschaftsleben erheblich gestört sein oder die Gefahr dazu bestehen. Für die Politikerin stellt sich jetzt die Frage, wann diese Störung vorliegt. Und der Fall Interspar zeige auf, dass dieses Gesetz nicht zum Schutz ausreiche. „Aber es fehlt da der politische Wille für Änderungen“, kritisiert Schimanek. Wobei es ihr besonders darum ginge, die Hintermänner aufzudecken und zu bestrafen. „Ich glaube nicht, dass da jemand freiwillig auf der Straße sitzt“, ist Schimanek überzeugt. Sie glaubt, dass die Bettler von den Hintermännern gezwungen werden. Der FWL-Antrag ist übrigens noch aufrecht, derzeit werde laufend von der Stadtpolizei die Zahl der Bettler in Wörgl erhoben.

Auch die VP-nahe Liste „Junge Wörgler“ hat im Zuge des Kommunalwahlkampfes ein Bettelverbot verlangt. Für Neo-Gemeinderat Michael Riedhart haben sich die Voraussetzungen jedoch geändert. „Man sieht kaum noch Bettler im Stadtzentrum“, sieht er derzeit keine Basis für eine Verordnung gegeben. Daher wundert Riedhart der Vorstoß von Schimanek. Aber die Situation müsse man auf alle Fälle im Auge behalten.