Von Catharina Oblasser

Lienz – Gute Ideen sind gefragt: Das kann ein neuer Radweg oder eine Greißlerei mit Treffpunktfunktion genauso sein wie eine innovative neue Holzverarbeitungsanlage. Wird ein Projekt als geeignet eingestuft, gibt es extra Geld zusätzlich zu den üblichen Fördermodellen. Dieses Geld kommt aus dem Sonderförderprogramm Natura 2000 und gilt für die elf Gemeinden, die an der Isel, am Kalserbach und im Defereggental liegen. Damit sollen mögliche negative Folgen ausgeglichen werden, die durch die Unter­schutzstellung entstehen. Am 3. Oktober behandelt das Entscheidungsgremium die ersten zehn Einreichungen.

Schon für heuer sind 500.000 Euro im Topf, das gesamte Paket umfasst zehn Millionen Euro für die kommenden zehn Jahre. Sechs Prozent davon werden für Personal- und Managementkosten abgezogen. Denn für die Abwicklung der Natura-2000-Förderung ist ein neuer Mitarbeiter eingestellt worden: Clemens Holzer, 32 Jahre, gebürtig aus Matrei, der in Innsbruck Geographie studiert hat und Erfahrung bei der Abwicklung von internationalen Projekten hat. Ansprechpartner für alle, die auf Geld aus dem Sondertopf hoffen, ist das Regionsmanagement Osttirol (RMO). Obmann Dietmar Ruggenthaler, Geschäftsführer Michael Hohenwarter und Bezirkshauptfrau Olga Reisner stellten gestern die Eckpunkte der Sonderförderung vor.

In groben Zügen soll das Programm die hohe Frauenarbeitslosigkeit von 15 Prozent bekämpfen, die Abwanderung dämpfen, die Produktivität im Gewerbe steigern und touristische Nächtigungen mit besserer Auslastung bringen. „Förderwürdig sind Projekte, die den Schwerpunkt auf Qualität legen, nicht auf Masse“, erklärt Hohenwarter. „Alles, was für unsere Region typisch ist, soll entsprechend in Szene gesetzt werden. So lassen sich auch angemessene Preise erzielen.“

Angesprochen sind innovationsfreudige Akteure in Tourismus, Gewerbe oder auch der Daseinsvorsorge, zum Beispiel bei Kinderbetreuung. Willkommen sind Projekte, die das Bergerleben, Naturinszenierung und Kulinarik in den Mittelpunkt stellen – und am besten als ganzes Paket buchbar sind.

Stichwort Frauenarbeitsplätze: Die Privatzimmervermietung soll wieder forciert werden, für sie gibt es spezielle Förderrichtlinien. „Privatzimmervermietung wird unter ihrem Wert geschlagen“, meint Ruggenthaler. „Aber in den Tälern sind sie die Marmelade aufs Butterbrot.“