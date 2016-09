Von Peter Jaritz

Imst – Der Platz ist bereits ausgepflockt, ob Thomas Scheiber dort aber auch bauen darf, ist derzeit umstritten. Der Imster hat die Jagd der Agrar-Gemeinschaft Obermarkter Alm gepachtet und plant die Errichtung einer Jagdhütte im Almgebiet. „Für die Bewirtschaftung der Jagd ist diese Hütte notwendig“, betont der Jäger, der das Gebiet seit rund einem Jahr bewirtschaftet. Auch im Pachtvertrag sei der Bau einer solchen bereits festgehalten worden. Das Gebäude würde nach Ablauf der Jagdpacht der Stadtgemeinde bzw. der Agrargemeinschaft zufallen und damit das Jagdgebiet aufwerten, erklärt er.

Geplant war zunächst, den bestehenden Container – welcher als Jagdhütte benützt wird – umzubauen. Dieser befindet sich in der Nähe der Platteinwiese. Diesem Ansuchen stand der Stadtrat wohlwollend gegenüber. „Wegen des doch etwas langen Fußmarsches ist er nicht so geeignet, speziell im Winter“, betont Scheiber. Als Alternative soll jetzt eine neue Jagdhütte auf einem anderen Standort errichtet werden. Dieser befindet sich im Almgebiet in der Nähe eines bereits bestehenden großen Hochsitzes.

Mit dieser neuen Situation können sich aber Naturschützer und mehrere Agrarier nicht unbedingt anfreunden. Stadträtin Andrea Jäger: „Der erste Plan wurde von allen Seiten voll akzeptiert. Jetzt wäre diese neu geplante Jagdhütte leicht über einen bereits bestehenden Fahrweg erreichbar. Es ist überhaupt die Frage, ob ein so kleines Jagdgebiet aus jagdlicher Sicht eine Jagdhütte braucht.”

Dieser Meinung kann sich der Obmann der Agrar-Gemeinschaft Imst Oberstadt und Landwirtschaftsreferent der Stadt Imst, Klaus Friedl, nicht anschließen. Friedl: „Wir haben einen super Jagdpächter und wir sollten ihm gegenüber loyal sein. Wenn die Hütte ein normales Ausmaß aufweist, ist nichts dagegen einzuwenden. Es wurde bereits ein zweiter Standort ausgesucht und dieser würde keine landschaftliche Beeinträchtigung aufweisen. Das letzte Wort hat sowieso die Raumordnungskommission im Landhaus.“

Nach der derzeit gültigen Raumordnung brauchen Jagdhütten und ähnliche Projekte in der Größe von bis zu zehn Quadratmetern Nutzfläche nur eine Bauanzeige. Bei größeren Projekten wird es schon schwieriger. Da muss das betreffende Grundstück vermessen und extra ausgewiesen werden. In weiterer Folge muss der Gemeinderat für die Bebauung seine Zustimmung erteilen.

Für Scheiber wichtig: „Es wird nur eine einfache Jagdhütte und nicht wie kolportiert ein Freizeitwohnsitz.“