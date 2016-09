Wien — In Tunesien entzündete ein von den Behörden schikanierter Gemüsehändler mit seiner Selbstverbrennung ein Feuer, das als Flächenbrand rasch die gesamte arabische Welt erfasste. Der Volkszorn fegte Anfang 2011 Machthaber Zine El Abidine Ben Ali hinweg. Der Arabische Frühling war geboren, in der arabischen Welt sollte kein Stein auf dem anderen bleiben. Doch es kam alles ganz anders. Heute sind die Blüten des Arabischen Frühlings längst verwelkt: In Syrien und im Jemen toben blutige Kriege, in Ägypten beendete das Militär das kurze demokratische Zwischenspiel. Das kleine Tunesien — das Mutterland des Arabischen Frühlings — ist heute das einzige Land in der arabischen Welt, in dem ein demokratischer Übergang tatsächlich gelungen ist. Im Dezember 2015 wurde das „Quartett für den nationalen Dialog" — bestehend aus dem tunesischen Gewerkschaftsverband, dem Arbeitgeberverband, der Menschenrechtsliga und der Anwaltskammer — mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das Quartett führte Tunesien nach dem Mord an zwei Oppositionspolitikern aus einer schweren Krise hin zu einer neuen äußerst fortschrittlichen Verfassung und den ersten freien Präsidentschaftswahlen im Jahr 2014. Doch auch in Tunesien ist das zarte Pflänzchen Demokratie in großer Gefahr. Wirtschaftlich geht Tunesien am Stock, radikale Islamisten erhalten starken Zulauf, Anschläge und politische Krisen destabilisieren das Land. Die Tiroler Tageszeitung sprach mit Friedensnobelpreisträger Abdessattar Ben Moussa, dem Chef der tunesischen Menschenrechtsliga, der anlässlich der Verleihung des Alfred-Fried-Preises im Parlament nach Wien gekommen ist.

Tunesien hat den Übergang zur Demokratie geschafft. Wie stabil ist die neu erkämpfte Demokratie im Mutterland des Arabischen Frühlings?

Ben Moussa: Das tunesische Beispiel hat gezeigt, dass Dialog der einzige Weg ist, der zu Lösungen und zum Frieden führt. Die Zivilgesellschaft muss Träger dieses Dialogs sein, die politischen Parteien können dies nur begrenzt leisten.

Aber gerade die wirtschaftlichen Probleme und die damit verbundene hohe Arbeitslosigkeit lösen Proteste aus und bedrohen die Stabilität im Lande.

Moussa: Eine starke Zivilgesellschaft und ein starker politischer Wille können damit umgehen und die Probleme bewältigen. Und natürlich brauchen wir auch die Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft. Wenn Tunesien als letzte Zitadelle der Demokratie fällt, fällt das Land entweder in die Hände von Terroristen oder das Land wird wieder zur Diktatur, was das Ende der Sicherheit und das Ende der Freiheit bedeuten würde. Und das Ende der Demokratie in Tunesien wäre auch eine große Gefahr für das nahe Europa, nicht nur in Bezug auf eine Zunahme der illegalen Migration.

Fühlt sich Tunesien von Europa ausreichend unterstützt?

Moussa: Aus Europa kommen zwar viele schöne Worte, aber den Versprechungen folgen meist keine Taten. Man könnte Tunesien etwa helfen, wenn man die Schulden in Investitionen umwandeln würde. Und Tunesien leidet unter dem starken Rückgang des Tourismus, besonders nachdem von einigen Ländern Reisewarnungen ausgesprochen wurden.

Im Nachbarland Libyen bekriegen sich verschiedene Regierungen und Milizen, die Terrormilz IS hat sich ausgebreitet. Inwieweit wird das blutige Chaos in Libyen zur Gefahr für die junge tunesische Demokratie?

Moussa: Tunesien spürt die Folgen sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch bezüglich seiner Sicherheit. Immer wieder sickern Terroristen von Libyen nach Tunesien, aber auch in andere Staaten ein. Die Situation in Libyen ist eine Gefahr für Tunesien, für die gesamte Region und auch für Europa.

War die westliche Intervention in Libyen und der Sturz Gaddafis ein Fehler?

Moussa: Interventionen von außen haben keine Lösungen gebracht, das sieht man ja auch am Beispiel des Irak. Und die Intervention diente ja auch nicht vorrangig den Interessen der libyschen Bevölkerung.

Ist der Arabische Frühling endgültig Geschichte?

Moussa: Auch im Unmöglichen gibt es noch Hoffnung.

Das Gespräch führte Christian Jentsch