Wien - Instabilität als Dauerzustand oder gar ein Jahr der massiven Umbrüche? Auch 2017 werden Kriege, Terrorismus und Flüchtlingskrisen das weltpolitische Geschehen wesentlich mitbestimmen. Kommt mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am 20. Jänner eine radikale Wende in der US-Außenpolitik oder macht er viele seiner Ankündigungen im Wahlkampf doch nicht wahr? Die EU ringt um Reformen, Frankreich und Deutschland stellen politische Weichen.

Vieles wird nächstes Jahr davon abhängen, wie der rechtspopulistische US-Präsident sein Amt anlegt. Traditionellen Bündnisstrukturen und diplomatischen Gepflogenheiten scheint er keinen großen Wert beizumessen. So befürchten die osteuropäischen NATO-Partner und die Ukraine, dass sich der neue US-Präsident auf ihrem Rücken mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verständigen könnte. Saudi-Arabien hat ähnliche Ängste, was den syrischen Machthaber Bashar al-Assad betrifft, dessen Sturz dank russischer und iranischer Militärhilfe utopisch geworden ist.

Trump als „außergewöhnliche Gelegenheit“?

Abzuwarten bleibt vor allem, wie stark sich Trump in seiner Außenpolitik von traditionellen US-Werten wie Demokratie, Menschenrechte oder Freihandel leiten lassen wird. Doch könnte ein unkonventioneller US-Präsident genau das sein, was eine aus den Fugen geratene Welt braucht. Trumps Zugang, „ungewöhnliche Fragen“ zu stellen, sei eine „außergewöhnliche Gelegenheit“ angesichts von neuen Themen und einem „Vakuum“ in der Weltpolitik, meinte der legendäre US-Außenminister Henry Kissinger kürzlich.

Der Trump-Schock könnte auch dazu führen, dass die Europäische Union nach dem Brexit-Katastrophenjahr wieder Tritt fasst. Drei Urnengänge stehen dabei im Fokus. Bei den niederländischen Parlamentswahlen am 15. März wird ein Sieg der rechtspopulistischen Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders erwartet, die sich offensiv für einen „Nexit“ ausspricht. Bei den französischen Präsidentenwahlen am 23. April und 7. Mai wird es wohl zu einem Duell zwischen der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem konservativen Ex-Premier Francois Fillon kommen.

Rechtspopulisten vor Sprung in deutschen Bundestag

Und die deutsche Bundestagswahl im September wird fast sicher einen politischen Dammbruch bringen: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wird mit der „Alternative für Deutschland“ (AfD) eine rechtspopulistische Partei ins deutsche Parlament einziehen. Angela Merkel dürfte als Bundeskanzlerin wohl weitermachen können, weil sie trotz ihrer umstrittenen Flüchtlingspolitik weiterhin höhere Beliebtheitswerte als ihre Herausforderer hat.

Einen potenziell gefährlichen Konkurrenten verliert sie im Februar, wenn die Bundesversammlung den populären Außenminister Frank-Walter Steinmeier zum neuen deutschen Bundespräsidenten wählt.

EU ringt um Reformen

Die EU-Staaten halten im Februar und März gleich drei Gipfel ab, um über dringend notwendige Reformen für die Europäische Union zu beraten. Spätestens Ende März will Großbritannien seinen Austrittsantrag an Brüssel übermitteln. Dann beginnt die zweijährige Frist innerhalb derer die EU und das Vereinigte Königreich ihr künftiges Verhältnis regeln sollten. Mit Malta (erstes Halbjahr) und Estland (zweites Halbjahr) haben nächstes Jahr zwei kleine EU-Neumitglieder erstmals die Ratspräsidentschaft inne.

Auch personell wird es an der EU-Spitze zumindest eine Veränderung geben. Das Europaparlament wählt im Jänner einen neuen Präsidenten, wobei die konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit dem Italiener Antonio Tajani die besten Karten für die Nachfolge des Sozialdemokraten Martin Schulz hat. Macht Tajani das Rennen, könnte der Posten von EU-Ratspräsident Donald Tusk wackeln, weil die Sozialdemokraten zumindest einen der drei Chefposten in der EU besetzen wollen. Tusks Amtszeit endet mit Mai, als mögliche „rote“ Nachfolger werden die Ex-Regierungschefs Matteo Renzi und Werner Faymann gehandelt.

Hält der Flüchtlingsdeal mit der Türkei?

In der Flüchtlingskrise werden kommendes Jahr verstärkt die geplanten Migrationspartnerschaften mit den afrikanischen Staaten in den Fokus geraten. Die ursprünglich scharf kritisierten Pläne, Aufnahmelager in Nordafrika einzurichten, könnten weitere Kontur annehmen. Dagegen ist das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen wegen der immer größeren Differenzen zwischen Ankara und Brüssel gefährdet. Österreich zählt zu den stärksten Verfechtern eines Abbruchs der EU-Verhandlungen mit der Türkei, die seit dem gescheiterten Militärputsch im Juli immer stärker in autoritäre Fahrwasser gerät.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dürfte nächstes Jahr eine ihm auf den Leib geschneiderte Verfassung bekommen, die ihm unter anderem das Regieren per Dekret ermöglichen wird. Das dafür erforderliche Verfassungsreferendum dürfte im Sommer stattfinden. Mit Spannung wird erwartet, ob Erdogan auch Ernst macht mit seiner Ankündigung, die Todesstrafe wieder einzuführen. Das wäre der Todesstoß für die Beitrittsverhandlungen mit der EU.

Österreich mit OSZE-Vorsitz

Österreich spielt im Jänner nach einem halben Jahr ohne „richtiges“ Staatsoberhaupt wieder in voller politischer Besetzung. Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich bei Auslandskontakten vor allem um eine Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen bemühen. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wird das ganze Jahr lang als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Vermittler unterwegs sein, insbesondere im Ukraine-Konflikt, in den durch den Regierungswechsel in Washington Bewegung kommen könnte.

Mit Spannung werden die Präsidentenwahlen am 19. Mai im Iran erwartet, wo es wieder zu einem Kräftemessen zwischen den Konservativen und den Reformern rund um Präsident Hassan Rouhani kommen wird. Neuerliche Sanktionen durch die USA könnten den Konservativen Auftrieb geben. Der internationale Aufstieg des Iran wird aber wohl weitergehen. Angesichts der Bürgerkriege in Syrien und dem Irak präsentiert sich Teheran immer mehr als Stabilitätsanker, während das Ansehen der traditionell mit dem Westen verbündeten Golfstaaten durch die Aktivitäten sunnitischer Terrororganisationen wie des Islamischen Staates (IS) in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Geschwächter IS setzt vermehrt auf Anschläge

Militärisch dürfte der IS angesichts seiner Unterlegenheit gegenüber der Anti-IS-Allianz in Syrien und dem Irak weiter in der Defensive bleiben. Je mehr die Terroristen auf den Schlachtfeldern unter Druck geraten, umso größer ist die Gefahr von weiteren Anschlägen, wobei jüngst Deutschland in den Mittelpunkt geraten ist. (TT.com, APA)