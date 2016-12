Die FPÖ unterzeichnete ein Kooperationsabkommen mit Wladimir Putins Partei „Vereintes Russland“. Auch andere rechtsextreme und rechtskonservative Parteien pflegen gute Kontakte zu Wladimir Putin. Welchen Nutzen zieht der russische Staatspräsident aus diesen Verbindungen?

Gerhard Mangott: Putin will jene rechtspopulistischen und rechtskonservativen Parteien in der EU stärken, die eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben. Und zwar deshalb, weil nahezu all diese Parteien ein positives Verhältnis zu Russland haben.

Warum pflegen diese rechten Parteien ihre Beziehung mit Russland so?

Mangott: Das hat unterschiedliche Gründe, aber fast immer spielt eine Form des Antiamerikanismus eine Rolle. Diese Parteien sehen Moskau als Antagonisten zu den USA. Zugleich gibt es eine Bewunderung des autoritären Führungsstils von Wladimir Putin. So würden sie auch gerne ihre Staaten lenken, wenn sie könnten.

Alle diese rechten Parteien zeichnen sich durch eine starke EU-Skepsis bis hin zu einer EU-Ablehnung aus. Mangott: Russische Außenpolitik gegenüber Europa war immer eine, die sich an der traditionellen Kabinettspolitik des 18. und 19. Jahrhunderts orientiert hat. Sie ist bilateral ausgerichtet. Das heißt, Moskau will als Großmacht mit Großmächten sprechen. Je schwächer die EU wird, umso stärker wird dieser russischen Außenpolitik Raum geboten.

Eine Schwächung der EU ist demnach eine klare Strategie Moskaus?

Mangott: Moskaus Ziel ist es, den EU-Integrationsprozess zu bremsen, zu schwächen oder gar zurückzufahren.

In guter Erinnerung ist in diesem Zusammenhang die Freude Moskaus über den Erfolg François Fillons bei den Vorwahlen der Konservativen in Frankreich.

Mangott: Fillon hat sehr gute Kontakte zu Putin. Ich habe ihn zweimal selbst in Sotschi beim Waldaj-Forum erlebt. Er ist Russland-affin, vielleicht sogar russophil. Die Freude Moskaus besteht also darin, dass neben Marine Le Pen ein zweiter Präsidentschaftskandidat antreten wird, der eine russlandfreundliche Politik an den Tag legt. Die Chancen stehen zudem aus der Sicht Moskaus gut, dass im zweiten Wahlgang nur noch Le Pen und Fillon zur Auswahl stehen. Wir werden sehen, ob es so weit kommt. In den aktuellen Umfragen liegt der frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron vor Fillon.

Heinz-Christian Strache erklärte, dass die Moskau-reise auf eine Initiative Moskaus zurückgeht.

Mangott: Das ist durchaus möglich. Das ändert aber nichts daran, dass man einer Initiative, die von anderer Seite ausgeht, auch zustimmen muss.

Es gibt ja zudem einen Verdacht, dass Moskau diese rechten Parteien auch finanziell unterstützt.

Mangott: Belege für einen Finanzfluss gibt es derzeit nur von Russland zur rechtsextremen Front National – und zwar in Form von Bankkrediten. Mehr kann man als Wissenschafter hierzu nicht sagen. Jedoch kann man kann sich die Frage stellen, ob es aus Sicht Moskaus nicht plausibel wäre, auch andere rechte Parteien finanziell zu unterstützen.

Sie haben zuvor den vorherrschenden Antiamerikanismus als einen der Gründe genannt, warum für rechte Parteien Russland interessant ist. In diesem Zusammenhang muss man wohl Donald Trump erwähnen. Der künftige US-Präsident wird einerseits von den Rechten hofiert, andererseits zeigt Trump Sympathien für Putin.

Mangott: Russland fuhr zuletzt eine stark antiamerikanische Propaganda. Damit wollte Moskau erklären, dass für die wirtschaftlichen Probleme im Lande die westliche Aggression – Stichwort Sanktionen – verantwortlich ist. Wenn jetzt das Feindbild Amerika wegfallen sollte, frage ich mich, wie dann Moskau mit dieser Propaganda weiter umgeht. Vieles hängt also davon ab, welche Außenpolitik die USA unter Trump tatsächlich verfolgen werden. Wenn sich Trump gegen die Russlandsanktionen ausspricht, dann jedenfalls aus wirtschaftlicher Überlegung und nicht als Ausdruck einer Russophilie. Sollte Trump eine russlandskeptische Rolle einnehmen, dann werden wir auch bald eine Abkehr der Rechtspopulisten von Trump erleben.

Strache hat sich zuletzt für einen Beitritt Österreich in die Visegrád-Gruppe ausgesprochen. Sind diese Überlegungen ähnlich zu bewerten wie die Haltung gegenüber Moskau? Mangott: Ich glaube, dass hier der Faktor „autoritäre Regierung“ in Polen oder Ungarn eine Rolle spielt. Zudem sind die Visegrád-Länder europa-skeptisch. Diese Annäherung hat weniger mit Putin zu tun, sondern vielmehr mit der Faszination eines geglückten Systemwechsels in Ländern wie Polen und Ungarn.

Zuletzt war aber eine Freundschaft zwischen Viktor Orbán und Wladimir Putin zu erkennen.

Mangott: Da spielen wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Zudem verfolgen Putin und Orbán eine konservative Wertevorstellung. Dies ist übrigens ein weiterer Faktor, der das Bündnis der Rechten mit Putin erklären kann. Russland verfolgt eine sehr sozialkonservative Ideologie mit einer traditionellen Moralvorstellung im Gegensatz zur liberalen Haltung in der EU. Die russlandaffine Politik Orbáns ist zudem mit seiner Isolierung innerhalb der EU zu erklären. In Polen spürt man hingegen keine Affinität zu Russland. Dort ist – historisch begründet – eine antirussische Haltung in der Gesellschaft und der Politik sehr tief verankert.

Strache hat seine Moskau-Reise auch benützt, um Russland für seinen Militäreinsatz in der syrischen Stadt Aleppo zu danken. Er hat dies damit begründet, dass Russland dort den islamistischen Terror bekämpft habe.

Mangott: Damit übersetzt Strache eine russische Propaganda, heißt es doch eben dort, dass Moskau in Aleppo den islamistischen Terror bekämpfe. Es ist geradezu lächerlich, wenn die FPÖ zudem ihre Moskau-Reise mit „friedensstiftenden“ Argumenten begründet und behauptet, man organisiere ein Treffen zwischen Trump und Putin.

Das Gespräch führte Michael Sprenger