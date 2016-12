Seit 2011 sind Sie weg aus der Politik. Geht sie Ihnen nicht ab?

Josef Pröll: Jeder, der aus der Politik geht und sagt, sie fehlt ihm nicht, der lügt. Politik ist spannend für mich – immer noch. Aber ich habe keine parteipolitischen Interessen mehr. Ich bin ein einfaches ÖVP-Parteimitglied, das sich freut und das leidet.

Sie haben sich zuletzt für Alexander Van der Bellen engagiert. Wieso?

Pröll: Das war nur getrieben durch meine Überlegung als Firmenchef eines Unternehmens, das in sieben Ländern von Hamburg bis ans Schwarze Meer tätig ist. Wer wirtschaftlich und an Arbeitsplätze denkt, wer an Europa denkt, der konnte nur eine klare Entscheidung treffen.

War der Ausflug der FPÖ-Männerrunde auf den Roten Platz eine nachträgliche Bestätigung dafür?

Pröll: Ich würde das unter das Motto „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“ einreihen.

Sie sagen, Sie empfinden als einfaches ÖVP-Mitglied eine Mischung aus Freude und Leid. Was macht das Leid aus?

Pröll: Dass die Umfragen nicht besser sind. Aber es gibt durchaus Hoffnung. Reinhold Mitterlehner hat sich gefestigt. Man spürt, dass er Freude an der Politik zurückgewonnen hat. Dass er sich klar aufstellt und abgrenzt. Und dass es in dieser Mannschaft mit Sebastian Kurz auch einen gibt, der eine ganz große Begabung ist. Als Fußballfan sage ich: Es braucht hier im Team ein Zusammenspiel.

Kann das eine Doppelspitze sein – Parteichef Mitterlehner, Spitzenkandidat Kurz?

Pröll. Das ist eine Frage, die die Partei für sich entscheiden muss. Um das Derby gegen die SPÖ und für Österreich zu gewinnen, braucht es ein Mittelfeld mit Erfahrung, aber auch jene mit besonderen Begabungen, die dann das entscheidende Tor schießen.

Kurz soll also Mitterlehner nicht komplett ablösen?

Pröll: Noch einmal: Ich bin völlig heraußen, ich mische mich nicht ein.

Um im Bild zu bleiben: Waren Sie damals ein Stürmer, der in der Luft gehangen ist?

Pröll: Ich hatte viele Unterstützer. Habe aber auch selbst Fehler gemacht.

Welche Fehler denn?

Pröll: Der größte Fehler war sicher, dass ich mich nach einigen Jahren als Finanzminister, nach Offensiven und Erneuerung zu sehr verbogen habe – auch gegenüber Leuten in der eigenen Partei. Ich habe zu viel Rücksicht genommen: auf die Lehrergewerkschaft, auf das eine oder andere Bundesland. Ich habe zu wenig forsch den Stürmer herausgestellt.

Dieses Verbiegen – hat das auch zu den gesundheitlichen Problemen geführt?

Pröll: Es belastet. Ohne Zweifel. Man sollte weniger Rücksicht auf Strukturen nehmen. Und das ist nicht nur auf die ÖVP beschränkt. Wenn Bundeskanzler Kern vom New Deal redet und seine erste Ansage ist die Maschinensteuer, dann weiß man, auf wen er Rücksicht nimmt.

Was halten Sie von Bundeskanzler Christian Kern?

Pröll: Mich verbindet mit ihm eine große Leidenschaft zur Wiener Austria. Und ich wünsche ihm alles Gute.

Noch einmal zu Ihrem Rücktritt im Jahr 2011: Waren da nur die gesundheitlichen Gründen ausschlaggebend oder auch Personen aus der eigenen Partei?

Pröll: Rein persönliche Gründe. Und ich hatte nicht mehr ausreichend Kraft zu gestalten. Politik muss neu gestaltet werden. Diese Strukturgeschichten müssen überwunden werden. Der strategische Vorteil der FPÖ ist ja, dass sie keine Strukturen kennt. Eine Parteivorstandssitzung ist dort ja mehr eine Befehlsausgabe.

Würden Sie Sebastian Kurz, sollte er Parteichef werden, empfehlen, die ÖVP und ihre Strukturen hinter sich zu lassen, die Partei vielleicht sogar neu zu gründen?

Pröll: Ich glaube, auch die ÖVP erkennt, dass Personen mit Charisma, Ideen und Visionen viel mehr bringen als das Bedienen verkrusteter Strukturen. Erkennt sie das nicht, wird sie in den Strukturen verenden. Es muss doch eine größere Freude sein, etwas weiterzubringen, als ständig den Parteiobmann zu filetieren.

Wir erinnern uns etwa an die Bestellung der Staatssekretärin Verena Remler.

Pröll: Ein Klassiker. Sagen wir es so: Da sind die Strukturen Tirols zu mir nach Wien gekommen.

Sind Sie eigentlich schuld an der Gründung der Neos – besser gesagt, Ihr Abgang?

Pröll: Beate Meinl-Reisinger und Matthias Strolz waren Leute an meiner Seite in der Frage der Erneuerung der ÖVP. Ja, ich sehe die Neos schon als eine Abspaltung der ÖVP. Diese Leute hätten natürlich auch in der VP Platz.

Warum waren Sie nicht beim Geburtstagsfest für Erwin Pröll am Samstag in Göttweig?

Pröll: Er hat am 24. 12. Geburtstag und ich werde ihm dann sicher gratulieren.

Könnte Erwin Prölls Nachfolger in Niederösterreich Josef Pröll heißen?

Pröll: Nein. No way back to politics. Aber auch für Erwin Pröll gilt: Die Klärung seiner Nachfolge ist eine Schlüsselfrage, um als Land und Partei weiterhin Erfolg zu haben.

Die Nacht der Hypo-Verstaatlichung bleibt der Schatten Ihrer Polit-Biografie?

Pröll: Nein, überhaupt nicht. Das war die schwierigste Entscheidung in meinem politischen Leben. Aber volkswirtschaftlich auch die richtigste Entscheidung.

Frei von Zweifeln?

Pröll: Ja, frei von Zweifeln, weil die Alternative nicht abschätzbar war. Vielleicht hätte ich damals politisch sogar voll durchstarten können, wenn ich gesagt hätte, ich nehme völliges Risiko, wir lassen das explodieren. Ich bin aber überzeugt, dass es am Ende für Österreich und seine Volkswirtschaft ein Riesendilemma gewesen wäre.

Das Interview führten die Chefredakteure der Bundesländer-Zeitungen und der Presse, für die TT Mario Zenhäusern.