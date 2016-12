Los Angeles – Unter den amerikanischen Muslimen herrscht ein Klima der Angst. Nach der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA ist die Zahl der Übergriffe auf Muslime sprunghaft angestiegen. Der Präsident, der mit anti-muslimischer Rhetorik Wahlkampf führte, findet keine beruhigenden Worte für die Minderheit.

In 34 Tagen seit der amerikanischen Präsidentschaftswahl wurden alleine in Orange County, einem Bezirk in Südkalifornien, 33 Zwischenfälle mit Muslimen registriert. Einer Muslimin wurde an einer Tankstelle das Kopftuch heruntergerissen, einem islamischen Zentrum in Tustin wurde eine Bombendrohung auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

„Abscheuliches und schmutziges Volk“

Mehrere Moscheen erhielten denselben handgeschriebenen Drohbrief. Donald Trump, steht in dem Schreiben, werde mit den Muslimen das machen, was Hitler mit den Juden gemacht habe. Der Tag der Abrechnung sei für die Muslime gekommen. „Ihr seid ein abscheuliches und schmutziges Volk. (...) Ihr seid böse. Ihr betet den Teufel an.“ Ein neuer Sheriff sei nun da - Präsident Donald Trump, und Muslime seien gut beraten, wenn sie ihre Sachen packen würden. „Das ist eine großartige Zeit für patriotische Amerikaner“, schließt der Brief, unterzeichnet mit „Americans for a Better Way“.

Die Bürgerrechts-Organisation „Southern Poverty Law Center“ (SPLW) hat in dem Monat nach der Wahl 1094 Vorfälle in den gesamten USA gezählt, in denen Minderheiten eingeschüchtert und diskriminiert wurden. 315 davon waren gegen Immigranten gerichtet, 112 spezifisch gegen Muslime. Schon im Vorjahr war die Zahl der Übergriffe auf Muslime stark gestiegen - nach Angaben des FBI um 67 Prozent im Vergleich zu 2014. Das war unter allen betroffenen Minderheiten der mit Abstand höchste Anstieg.

Angriffe auf Muslime in den USA gibt es freilich nicht erst seit der Wahl Donald Trumps im November. Muslime aber geben an, dass die Wahl des Republikaners eine Art Schleuse geöffnet habe und sich der Ton innerhalb der Gesellschaft ihnen gegenüber seither verschärfte.

Baseballkappe statt Kopftuch

„Es herrscht definitiv ein gesteigertes Klima der Angst unter Muslimen seit der Wahl“, sagt Ojaala Ahmad, Sprecherin des Rats für amerikanisch-islamische Beziehungen (CAIR) in Kalifornien. Eltern würden sich seither Sorgen machen, dass ihre Kinder in der Schule diskriminiert werden und sie so in einem Land aufwachsen, das sie nicht akzeptiere. „Anfeindungen kommen leider nicht nur vonseiten der Schüler, sondern auch von Lehrern, die Vorurteile befördern oder ausdrücken, dass sie die Politik von Donald Trump befürworten“, sagt Ahmad.

Muslimische Frauen wiederum versuchten nun nach Alternativen zur islamischen Kopfbedeckung. „Manche binden sich ihre Haare nun hoch und bedecken sie unter einer Baseballkappe, damit das weniger wie ein religiöses Symbol aussieht und sie nicht als Musliminnen erkennbar sind und zu einem Ziel werden“, sagt Ahmad. Islamische Zentren und Moscheen haben ihre Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen Wochen erhöht und CAIR rät Muslimen, „dass sie aufmerksam sein sollen, sich immer in ihrer Umgebung umsehen und nachts oder an abgeschiedenen Orten nicht alleine herumlaufen sollen“, sagt Ahmad.

Übergriffe von anderen US-Bürgern sind jedoch nicht das einzige, was Muslimen Unbehagen bereitet. Neben der Besetzung von Schlüsselpositionen in Trumps Administration durch anti-islamische Hardliner verunsichern vor allem die Unberechenbarkeit und die wechselhaften Aussagen des künftigen Präsidenten die muslimische Gemeinde.

„Sie kennen meine Pläne“

Vor einem Jahr hatte Trump einen vollständigen Einreisestopp für muslimische Immigranten gefordert, auch von einem Register für Muslime war die Rede. Ein halbes Jahr später schränkte Trump den Einreisestopp auf Länder ein, die mit Terrorismus zu kämpfen haben. Bei einer der Präsidentschaftsdebatten weigerte er sich zu beantworten, ob ein vollständiger Einreisestopp für Muslime weiterhin auf seiner Agenda stehe. Die Antwort auf dieselbe Frage verweigerte Trump einen Tag nach seiner Wahl. Nach dem Terrorangriff in Berlin wiederum dazu befragt, sagte er lediglich: „Sie kennen meine Pläne“, und überließ die Interpretation seiner Worte den Medien.

Den muslimischen US-Bürgern fehlt die Versicherung, dass Muslime in den USA unter einem Präsidenten Trump nicht aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden. Auch ein Dialog scheint nicht gewünscht. „Wir haben mit Pressekonferenzen und mehreren Statements unsere Hand nach ihm ausgestreckt, um eine Brücke zu bauen“, sagt Ahmad. Leider sei man hier bisher erfolglos geblieben. (APA)