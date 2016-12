Innsbruck – Die Schweiz hängt Österreich bei den Gütertransporten mit der Bahn ab. Im alpenquerenden Verkehr werden 68 Prozent auf der Schiene befördert, auf der Brennerachse sind es lediglich 29 Prozent. Trotz dieser ernüchternden Zahlen hält das von Jörg Leichtfried (SPÖ) geführte Verkehrsministerium an der Zielvorgabe von 40 Prozent Gütertransporten mit der Bahn bis 2030 fest. Doch wie soll das gelingen?

Der Brennerbasistunnel und die Südstrecke würden ausgebaut und die Güterterminals zu modernen Güterzentren hergerichtet werden, teilte das Verkehrsministerium gestern in einer Stellungnahme mit. Außerdem werde der Schienengüterverkehr mit 100 Millionen Euro im Jahr gefördert. Gleichzeitig streicht das Ministerium hervor, dass Österreich beim Modal Split zu den EU-weit führenden Nationen gehört. „Der Transport auf der Schiene hat auch am Brenner zugenommen.“ Im Jahr 2015 betrug die Steigerung laut Verkehrsbericht des Landes aber gerade einmal ein Prozent. Positive Auswirkungen für die Verlagerung erhofft sich das Verkehrsministerium vom seit 1. November geltenden sektoralen Lkw-Fahrverbot in Tirol. Die EU wird gleichermaßen in die Pflicht genommen, Verkehrsminister Leichtfried ortet dort massiven Handlungsbedarf. „Die Mitgliedsländer müssen wieder mehr in Bahninfrastruktur investieren, und es braucht mehr Kostenwahrheit zwischen den Verkehrsträgern.“ Österreichs Vorschläge dazu: Europaweit sollten Arbeits- und Sozialstandards eingehalten, Lohn- und Sozialdumping müsste ein Riegel vorgeschoben werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. In diesem Zusammenhang werden strengere Kontrollen von Lenk- und Ruhezeiten gefordert. Und bei den geplanten EU-weiten Regelungen zur Lkw-Maut drängt Leichtfried darauf, dass künftig zusätzliche externe Kosten des Straßenverkehrs eingerechnet werden wie etwa Stauzeiten und CO 2 -Ausstoß. Tirols Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) fordert ebenfalls eine Stärkung der Schiene beim Gütertransport. Es gelte, die Nutzung der teuren Infrastruktur sicherzustellen und den Menschen ein gutes Angebot zu machen, dass sie mit dem Zug anreisen oder mit einem Öffi in die Arbeit fahren. Einmal mehr führt Felipe die Schadstoffproblematik durch den Lkw-Transit ins Treffen. Sie habe nichts gegen Lkw, aber gegen schlechte Luft: „Den Lkw-Schadstoffen können wir mit dem sektoralen Fahrverbot alleine nicht beikommen“, gibt sie offen zu. Aber man sehe an den verbesserten Luftwerten, dass die Landesregierung in die richtige Richtung arbeite. (pn)