Vor 13 Monaten wurde Helmu­t Buchacher (59) in einer Kampfabstimmung gegen Thomas Pupp (54) und Luca Tschiderer (26) mit 57 Prozent zum neuen Stadtparteichef der Innsbrucker SPÖ gewählt. Die TT bat den Betriebsrat der Innsbrucker Verkehrsbetriebe zur Einjahresbilanz.

Eines Ihrer ersten Versprechen war, die Partei zu verjüngen. Tatsächlich hat nun ausgerechnet die jüngste SP-Mandatarin, Sophia Reisecker, aus privaten Gründen das Handtuch geworfen. Buchacher: Verjüngung ist kein Allheilmittel für die Zukunft, es braucht eine gute Mischung. Vor allem braucht es Leute, die Arbeit und Leistung zeigen. Viele wollen keine Kanaldeckelpolitik machen. Wir müssen raus zu den Leuten. Nur einen Einser im ideologischen Diskurs zu bekommen heißt nicht, auch zugleich eine große Rolle in der Politik spielen zu müssen.

In jüngsten Umfragen grundelt die Stadt-SPÖ bei zehn Prozent, Ihr Bekanntheitswert liegt bei rund 30 Prozent. Werden Sie 2018 für die SP als Spitzenkandidat antreten? Buchacher: Ich habe Stärken, weiß aber auch um meine Schwächen. Ich bin ein Arbeiter – und die SPÖ muss sich nicht schämen, einen aus der Arbeiterschaft an der Spitze zu haben. Wir sind aber noch auf der Suche.

Sie schließen also einen Quereinsteiger als Bürgermeisterkandidat nicht aus? Buchacher: Wenn so ein Stern am Himmel auftauchen würde, wäre ich der Erste, der in die zweite Reihe zurückkehrt. Die Entscheidung wird am Herbstparteitag fallen.

Mit so mancher Haltung wurden Sie intern wie extern ins rechte Eck gestellt. Buchacher: Wir müssen versuchen, auch als linke Partei die Mitte zu finden. Die Wahrheit liegt wie bei so vielem eben in der Mitte. Ich lasse mich aber nicht ins rechte Eck drängen, weil ich z. B. die Sicherheit der Menschen ernst nehme.

Wie schaut denn Ihr Kurs zur FPÖ aus? Buchacher: Unter meiner Obmannschaft werden Gespräche mit der FPÖ nicht von vornherein ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass sich daraus dann auch automatisch eine Koalition ergeben muss. Ich spreche mit allen, solange sie sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Wir können nicht alle FPÖler einfach als Nazis hinstellen.

Könnten Sie nach 2018 mit einer SPÖ in der Oppositionsrolle leben? Buchacher: Wir gehen davon aus, dass wir im Vergleich zum Ergebnis 2012 (Anm.: 14,5 %) zulegen werden. Das gestalterische Element fehlt in der Oppositionsrolle. Ich war aber nie ein Freund der jetzigen Regierungsbeteiligung. Ich kann auch mit der Oppositionsrolle gut leben – das ist eigentlich sogar meine Stärke. Die Performance der Regierung ist aber, mit Abstrichen, nicht die schlechteste.

Gerade beim Thema Wohnen und Bauen kreuzen Sie regelmäßig mit Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) die Klinge. Buchacher: Die aktuelle Entwicklung ist nicht gut für die Stadt, gerade was den Erwerb von Grundstücken betrifft. Die Stadt darf nicht der Erfüllungsgehilfe von Spekulanten sein. Es sind Rahmenbedingungen aufzustellen, die für alle Investoren gleiche Geltung haben – beispielsweise bei der Dichte. Und was die Nachverdichtung anbelangt: Die bloße Ankündigung, dass im O-Dorf 500 neue Wohnungen entstehen sollen, war nicht in Ordnung. Da braucht es generell eine Sozialverträglichkeitsprüfung. Die so genannte Bürgerbeteiligung ist nur eine Bürger-Info von vollendeten Tatsachen, es gibt bis heute keine Kriterien.

Apropos Bürgerbeteiligung: Wie steht die SPÖ zu einer möglichen Volksbefragung für Olympia 2026? Buchacher: Minister Hans Peter Doskozil hat es klar dargelegt: Bürgerbeteiligung heißt am Ende des Tages auch eine Volksbefragung. Wenn Inhalt und Konzept stimmen, braucht man keine Angst davor zu haben, die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen. Land und Stadt haben hier aber noch viel zu tun.

Zu lösen gibt es 2017 wohl auch die Mehrkostenfrage bei der neuen Patscherkofelbahn. Buchacher: Uns liegt noch nichts vor, aber es wird zu Mehrkosten kommen. Es handelt sich aber um einen qualitativen Ausbau, der Zukunft hat. Die Einseilumlaufbahn ist die einzig richtige Lösung. Mir fehlt vielmehr die inhaltliche Ausrichtung des Kofels. Nur Überschriften genügen mir da nicht. Rodelbahn, Hüttenzusammenschluss – all das ist noch nicht konkret. Was wollen wir also dort im Sommer anbieten?

Heiß diskutiert wird auch die Sicherheitslage in der Stadt. Buchacher: Innsbruck ist sicher kein Vorort von Chicago. Aber man darf die Probleme auch nicht wegleugnen. Es gibt diese kleine Gruppe der Nordafrikaner, die für Angst und Schrecken sorgt. Speziell auch in der Bogenmeile. Zumindest am Wochenende müssen hier Fußstreifen der Polizei her – vom Auto heraus nützt das alles nichts. Die Menschen brauchen ein subjektives Gefühl der Sicherheit.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer