Ich war heute mit einer ÖVP-Wählerin frühstücken, die kennt nicht einmal Ihren Namen ...

Gernot Blümel: Sie soll mich einfach anrufen, dann können wir das gleich klären.

Wobei Sie nicht wenig präsent sind in der Stadt, Stichwort Plakate.

Blümel: Wir fahren eine Drei-Schienen-Kommunikationsstrategie. Wir setzen neben den klassischen Wien- und Oppositionsthemen vor allem auf Bundesthemen und versuchen, einen Wien-Bezug herzustellen. Das zweite ist Social Media, das dritte ist Mundpropaganda.

Facebook, Instagram, Twitter — ist man da nicht nur in der eigenen Blase?

Blümel: Gerade über Facebook gelingt es sehr gut, auch nicht-ÖVP-affine Kreise anzusprechen. Auf das Thema Sonntagsöffnung/Tourismuszonen etwa wurde stark reagiert.

Tourismuszone gibt es in Wien keine einzige, weil?

Blümel: Wien ist hinterwäldlerisch und will gleichzeitig Weltstadt sein. Wir wissen aus Studien, dass Tourismuszonen auf einen Schlag 800 Arbeitsplätze schaffen würden. Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) könnte das per Verordnung sofort umsetzen. Das nicht zu tun, ist fahrlässig.

Die ÖVP war und ist aber auch nicht geschlossen für die Sonntagsöffnung, Stichwort freier Tag für die Familien.

Blümel: Für Wien ist sie eine absolute Notwendigkeit. Warum soll man den Arbeitnehmern untersagen, mehr Geld zu verdienen? Gerade Überstunden und Feiertags/Sonntagszulagen machen das Kraut fett.

Sie vergessen die höheren Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber.

Blümel: Deshalb sagen wir: Weg mit der Besteuerung auf Feiertags/Sonntagszuschläge und Überstunden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das wäre eine echte arbeitspolitische Maßnahme. Wenn Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) von Arbeitszeitverkürzung redet, ist das für mich der komplett falsche Weg. Wir sollten lieber schauen, dass Leute, die freiwillig mehr arbeiten, auch mehr im Geldbörsel behalten.

Apropos Geld: Was tut die ÖVP für Mittelständler in Wien, die zu reich sind für den geförderten Wohnbau, aber zu arm für den freien Markt?

Blümel: Der soziale Wohnbau in Wien ist nicht sozial treffsicher, die Eintrittsrechte in den Gemeindebau seltsam geregelt: Anspruch hat man bis zu einem Jahresnettoeinkommen von 44.000 Euro, das ist wirklich viel und umfasst zwei Drittel der Wiener. Natürlich erhält man so eine soziale Durchmischung, aber warum soll jemand, der mehr verdient, nicht auch mehr zahlen im Gemeindebau?

Sie meinen sozial gestaffelte Mieten?

Blümel: Eine Kontrolle muss es geben, denn es wird ja mit Steuergeldern finanziert. Ein weiterer Punkt, der uns stört: Geschätzte 10 Prozent bzw. 20.000 Sozialwohnungen stehen leer, weil die Leute sie trotz Auszug behalten, um sie irgendwann an Verwandte weiterzugeben. Und: Warum fördert die Stadt Wien fast nur Mieter? Im Genossenschaftsbereich sollte zumindest ein gewisser Anteil verpflichtend die Mietkauf-Option sein. Dazu kommt am freien Markt das Pro­blem der Richtwertmieten: Viele Zinshäuser stehen leer, weil sich Renovieren für den Eigentümer nicht rechnet. Wenn man die Richtwerte adaptiert, könnte man Wohnungen am privaten Markt mobilisieren und den Wohnungsnotstand bekämpfen.

Als kleine Oppositionspartei können sie freilich nur fordern, aber nichts umsetzen.

Blümel: Wenn der Druck groß genug ist, gelingt auch die Umsetzung, siehe Abschaffung der Vergnügungssteuer. In Wien ist es die Opposition, die auf die Skandalbilanzen der Stadt hinweist. Allein wenn man sich das vergangene Jahr anschaut: egal ob es das Krankenhaus Nord ist, die Rechnungshofberichte zu Liegenschaftsvergaben weit unter dem Verkehrswert, die Kindergartenskandale ... Wenn es keine Opposition gäbe, die den Finger in Wunden legt, dann würde das rot-grüne Wien in Skandalen untergehen, ohne dass es jemand merkt.

Wie groß ist das Potenzial der ÖVP in Wien?

Blümel: 2020 wollen wir 20 Prozent, das ist ein hehres Ziel. Aber es ist möglich, wenn wir klar definieren, wofür wir stehen, nämlich für die Leistungswilligen.

Unterscheidet sich der bürgerliche Wähler in Wien von dem auf dem Lande?

Blümel: Das glaube ich überhaupt nicht. Bürgerliches Lebensgefühl heißt: Freiheit und Sicherheit. Wenig Staat, mehr privat. Dieser bürgerliche Typus kommt in Wien aber unter die Räder, denn hier wird von der Wiege bis zur Bahre alles von Rot-Grün reguliert.

Ohne große Städte kann die ÖVP keine Wahl gewinnen, auf Ihnen lastet also viel Verantwortung.

Blümel: Ja, darauf stehe ich total!

Dann wird 2017 ein inte­ressantes Jahr für Sie?

Blümel: Es ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um über Neuwahlen zu reden. Das beste Mittel, um Wahlen zu gewinnen, ist, gute Arbeit zu leisten, und da sehe ich die Bundesregierung in der Pflicht. Ganz ehrlich, für den Pensionistenhunderter wird man kein Lob ernten, das war der blanke populistische Wahnsinn.

Dem die ÖVP zugestimmt hat!

Blümel: Ich halte es für die absolut falsche Maßnahme.

Verkauft die Koalition ihre Arbeit zu schlecht?

Blümel: Es fehlen einfach die ganz großen Würfe. Über eine echte Pensionsreform würden die Leute etwa ganz lange viel reden.

Politiker werden für Visionen gewählt — was sind Ihre?

Blümel: Meine große These für den Bund und für Wien lautet: Die soziale Frage unserer Zeit ist die Ausbeutung des Mittelstands. Österreich hat 8,4 Millionen Einwohner, vier Millionen davon sind aktiv erwerbstätig und zwei Millionen davon finanzieren netto das komplette System. Das kann sich nicht ausgehen! Diese zwei Millionen Menschen kommen immer mehr unter die Räder. So wie im 19. Jahrhundert die Verelendung der Massen die große soziale Frage war, ist es jetzt die, wie der Mittelstand wieder zu Wohlstand kommen kann. Das ist die Vision, die wir brauchen, im Interesse aller.

Bei den ÖVP-Bünden hat man den Eindruck, sie sind eher von Klientelpolitik und nicht von Visionen getrieben.

Blümel: Man muss nur das gemeinsame Ganze besser herausstreichen und das ist eben auf der Basis unserer christlichen Soziallehre das Diktum Gerechtigkeit für Leistungswillige. Es gilt für alle Bünde, alle Länder, für die gesamte ÖVP. Das muss man akzentuiert und mit Verve verfolgen. Dann bringen die Bünde einen Nutzen.

Das Gespräch führte Carmen Baumgartner-Pötz