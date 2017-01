Heinz Gärtner

Über Europa weht ein Hauch von Kaltem Krieg! Die NATO wurde an die Grenzen Russlands erweitert. Russland sieht das als Bedrohung, die NATO als Beitrag zur Stabilität. Russland nahm sich die Krim zurück, die der damalige sowjetische Parteivorsitzende Nikita Chruschtschow 1954 der Ukraine übergeben hatte, und wahrt seinen Einfluss in der Ostukraine durch die Unterstützung von Milizen. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt den Ausbau der nuklearen Streitkräfte an, ebenso der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Im Mittleren Osten gibt es Kriege, wo auch die USA und Russland über lokale Akteure ihren Einfluss geltend machen wollen. Die Folge für Europa sind Flüchtlingsströme und Terrorgefahr.

In dieser Situation übernimmt Österreich den Vorsitz der „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (OSZE). In ihr sind 57 Staaten, einschließlich die USA, Kanada und Russland, vertreten. Die OSZE ist eine umfassende Sicherheitsorganisation, die fast alle sicherheitsbezogenen Themen behandelt. Ausgenommen sind Verteidigung und Nuklearwaffen.

Es gibt für die OSZE die traditionellen Probleme und Herausforderungen, wie die lang gezogenen Konflikte zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach, in Moldawien um Trans­nistrien, in Georgien um Abchasien und Südossetien und mittlerweile in der Ukraine um die Krim, Donezk und Luhansk. Die OSZE entsendet Feldmissionen und Beobachter, um auf die Verletzung von Minderheitenrechten, Medienfreiheiten und auf Wahlunregelmäßigkeiten hinzuweisen. Im Fall der Ukraine dokumentieren die Beobachter Verstöße gegen das in Minsk festgelegte Waffenstillstandsübereinkommen.

Im Rahmen der OSZE soll auch die Anzahl konventioneller Waffenkategorien (Panzer, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Kampfflugzeuge und Hubschrauber) beschränkt werden, und die Vorankündigung von Manövern soll vertrauensbildend wirken („Wiener Dokument"). Die OSZE ist aber auch mit den neuen Herausforderungen konfrontiert, wie Migrationsströme, Radikalisierung — vor allem von Jugendlichen —, Terrorismus, Handel mit Waffen und Personen sowie mit Cybersicherheit.

Zu vielen dieser Fragen haben die USA, Russland und die Europäische Union unterschiedliche Meinungen und blockieren einander. Das betrifft nicht nur die Ukraine. Russland will nicht über Erklärungen zu Menschrechtsfragen diskutieren, die USA nicht über konkrete Abrüstungsübereinkommen. Vor diesem Hintergrund schlossen fast alle Beobachter aus, dass es zu Fortschritten bei Gesprächen über den nach dem Kalten Krieg abgeschlossenen und 1999 adaptierten Vertrag über konventionelle Rüstung kommt. Die NATO-Mitglieder hatten ihn ohnehin nicht ratifiziert, die baltischen Staaten waren nicht beigetreten und Russland hatte die Verifikations- und Überwachungsmaßnahmen 2007 ausgesetzt.

Eine mutige Initiative Deutschlands

Es braucht das Engagement und den Mut des deutschen Außenministers und vorigen OSZE-Vorsitzenden Frank Walter Steinmeier, um in dieser negativen Atmosphäre einen optimistischen Vorschlag zu machen. Er forderte im Sommer 2015 einen „Neustart der Rüstungskontrolle" unter Einbeziehung neuer Waffensysteme, wie etwa Drohnen. Cybersysteme nannte er nicht explizit; an die in Europa stationierten taktischen Nuklearwaffen dürfte er gedacht haben, sind sie doch da wegen der konventionellen Waffen. Sie sind aber nicht auf der Tagesordnung der OSZE. Es ist Aufgabe des österreichischen Vorsitzes, das Thema Rüstungskontrolle weiterzuverfolgen, hat Österreich doch in diesem Bereich, sowohl nuklear als auch konventionell, in der Vergangenheit bereits viele Initiativen ergriffen.

Deutschland hatte schon bei der Gründung der Vorläuferorganisation KSZE eine Pionierrolle gespielt. Ein Jahr nach der Intervention der Warschauer-Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei 1968 fuhr eine deutsche Delegation nach Moskau, um weitere derartige Interventionen (vor allem in Ostdeutschland) zu verhindern.

Ein Krieg war keine Option. Es war die Geburtsstunde der Ostpolitik sowie des KSZE-Prozesses, der mit der Schlussakte von Helsinki seinen Höhepunkt fand. Kooperative und gemeinsame Sicherheit zwischen Ost und West wurde angestrebt. Sie beruhte auf der Erkenntnis, dass Sicherheit unteilbar sei. Diese Prinzipien gingen weit über den so genannten Harmel-Plan der NATO von 1967 hinaus, der neben der Abschreckung lediglich die Aufnahme eines Dialogs forderte. Die Schlussakte enthielt auch einen Wertedekalog, auf den sich nicht nur die westlichen Regierungen, sondern auch die Opposition in den osteuropäischen Ländern, wie die Charta 77 in der Tschechoslowakei, berufen konnte.

Eine neue Entspannungspolitik?

Damals gab es eine bipolare Welt, in der einander hochgerüstete Systeme mit unterschiedlichen Ideologien — der Kommunismus und die kapitalistisch liberale Welt — gegenüberstanden. Die Pariser Charta der OSZE von 1990 baute in der Annahme, dass diese überwunden sei, auf eine nicht-polare Welt. Doch die Pole kamen zurück und setzten sich auch in der OSZE fest. Der Gipfel von Astana 2010 versuchte in der Erklärung nochmals das Prinzip der Sicherheitsgemeinschaft festzuschreiben. Diese blieb Papier und nach der russischen Intervention in der Ukraine 2014 eine Utopie, die unerreichbar scheint. Die NATO ist auf die Formulierung des Harmel-Planes zurückgefallen; zuerst Abschreckung mit rotierender Truppenstationierung in osteuropäischen Staaten, und dann Dialog. Dieser will aber wegen der Sanktionen gegen Russland auch nicht so recht in Gang kommen. Die OSZE ist zu Beginn des österreichischen Vorsitzes 2017 noch weit entfernt von den Prinzipien von Helsinki 1975.

Die Entspannungspolitik der Siebzigerjahre mit der Sowjetunion wurde in den USA von der republikanischen Administration unter Präsident Richard Nixon und seinem Sicherheitsberater und späterem Außenminister Henry Kissinger (mit)getragen. Sie wirkte sich positiv auf den beginnenden KSZE-Prozess aus. Dieser kam nach der sowjetischen Intervention in Afghanistan 1979 zum Stillstand, wurde aber nicht beendet. Er trug schließlich wesentlich zur Auflösung der Blöcke bei, die zu lange das Denken blockiert hatten.

Eine verbesserte Beziehung des Republikaners Trump zu Russland kann sich auf die OSZE belebend auswirken. Eine derartige Chance kann Österreich nutzen. Allerdings besteht die Gefahr, dass Trump anderswo in der Welt Spannungen provoziert, die sich negativ auf Europa auswirken würden und die sich außerhalb der Einflussmöglichkeiten Österreichs befinden. Das sind etwa ein Handelskrieg mit China, der Ausstieg aus dem Nuklearabkommen von Wien mit dem Iran und die Kündigung des Klimaabkommens von Paris.