Von Marco Witting

Kufstein – Zwei Wochen sind die verstärkten Grenzkontrollen an drei Hauptverbindungen zwischen Österreich und Bayern jetzt alt – und der deutsche Innenminister Thomas de Maizière hat bereits angekündigt, sie auf „unabsehbare Zeit“ zu verlängern. Doch wie sind die ersten Tage am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden eigentlich verlaufen? Und wie viele Aufgriffe wurden in Tirol und in Bayern registriert? Eine Bestandsaufnahme.

„Leicht rückläufig“ seien die Zahlen der Aufgriffe der Bundespolizei Rosenheim, erklärt Sprecher Rainer Scharf. Zwischen 1200 und 1300 Migranten wurden im November aufgegriffen. Im Sommer und Herbst waren hier rund 1700 Menschen aufgegriffen worden. In den vergangenen Wochen, seit rund um die Uhr an den Hauptverbindungen kontrolliert wird, habe sich die Situation nicht verändert. In diesem Zeitraum wurden fünf mutmaßliche Schlepper geschnappt – auch das entspricht den Zahlen der Vormonate.

Die Wintermonate waren aber auch in der Vergangenheit eher Monate, in denen weniger Migranten die Flucht versucht haben. Bei den bayrischen Schwerpunktkontrollen auf Güterzügen wurden übrigens keine Aufgriffe verzeichnet. Am Endpunkt vieler Garnituren, in München, sei dieser Trend ebenfalls bemerkbar, hieß es aus Bayern.

Der Grund dafür: Wie berichtet, wird in Tirol seit einigen Wochen in Steinach am Brenner streng kontrolliert. 60 Flüchtlinge wurden auf Güterzügen bisher aufgegriffen, erklärt die Pressestelle der Landespolizeidirektion Innsbruck. Diese Kontrollen sollen unterdessen weitergehen. Insgesamt griff die Tiroler Polizei in der Vorwoche 184 Menschen auf, 99 auf der Straße, 85 in Zügen. Insgesamt hat die Tiroler Polizei von Jänner bis November laut aktuellen Zahlen 11.699 Flüchtlinge aufgegriffen. Dem gegenüber standen 1656 Zurückschiebungen und rund 5000 Zurückweisungen. In Tirol stellten 1869 Menschen einen Asylantrag.

Zurück zum Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden: Die befürchteten Staus blieben hier bisher aus. Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei, erwartet am kommenden Samstag die ersten Probleme. „Dann kommt der Urlauberschichtwechsel. Bis jetzt waren eher weniger Tagesausflügler unterwegs.“ Die österreichischen und bayrischen Beamten sind im Staufall in engem Kontakt. „Wir führen die Kontrollen ja auf zwei Spuren durch. Sollte es zu starkem Verkehr kommen, haben die Beamten bei den Kontrollen durchaus etwas Ermessenspielraum, wie genau kontrolliert wird“, sagt Scharf. Ob die Kontrollen verlängert werden, sei eine politische Entscheidung, sagt der Polizeisprecher. Man sei jedenfalls darauf vorbereitet.

Insgesamt hat Deutschland von Jänner bis November rund 15.000 Menschen die Einreise verweigert und sie nach Österreich zurückgeschickt. Die größte Gruppe der Abgewiesenen sind laut Medienberichten aus Deutschland afghanische Staatsbürger, es folgen Syrer und Menschen aus dem Irak.