Innsbruck – Über den Tiroler Gesundheitsfonds werden seit 2006 die vier Krankenhäuser der Landesholding tirol kliniken sowie die sechs Bezirksspitäler Reutte, Zams, Schwaz, St. Johann, Kufstein und Lienz abgerechnet. Erstmals wird im kommenden Jahr die Milliardengrenze bei den Aufwendungen überschritten, der Krankenanstaltenfonds budgetiert mit 1,01 Mrd. Euro. Darin enthalten ist einmal mehr ein erwarteter Rekordabgang bei den Spitälern von 124 Millionen Euro. Für heuer wurde einer von 118 Millionen Euro prognostiziert.

Das tatsächliche Defizit für 2016 wird erst im Frühjahr feststehen und wohl nicht ganz so hoch sein. Doch um die 90 Millionen Euro dürfte es sich jedenfalls bewegen. Für das Vorjahr betrugen die Betriebsabgänge der zehn Spitäler laut vorliegendem Rechnungsabschluss des Gesundheitsfonds 51,3 Millionen Euro. Davon entfielen allein auf die Landesholding 41,6 Millionen Euro. Gemessen an den Betriebsaufwendungen sind die Abgänge im LKH Hochzirl-Natters sowie Hall mit 7,8 Mio. Euro (17 Prozent) bzw. 8,6 Mio. Euro (9,4 Prozent) am höchsten.

Wie wenig Spielraum die Bezirksspitäler noch haben, beweist das Budget für das Bezirkskrankenhaus Reutte. 2015 verzeichnete man dort noch einen Abgang von 2,1 Millionen Euro, für das kommende Jahr wird bereits einer von 4,5 Millionen Euro eingeplant.

Die Bezirksspitäler befinden sich insgesamt in der finanziellen Zwickmühle, gleichzeitig fordern die Krankenhausverbände Reutte, St. Johann, Kufstein und Lienz eine Gleichbehandlung mit Schwaz und Zams. Das bedeutet zusätzliche Millionen aus dem Landesbudget. Mitte Jänner kommt es zu einer weiteren Verhandlungsrunde mit dem Land. Dort zeigt man sich zwar gesprächsbereit, pocht aber auf mehr Mitsprache. Deshalb könnte im nächsten Jahr auch die Kooperation für eine landesweite Spitalsholding aufbereitet werden.

Belastet werden die Budgets der Tiroler Krankenhäuser auch durch die verzögerte Abrechnung der ausländischen Gastpatienten. Aktuell machen die Außenstände für Behandlungskosten rund 55 Millionen Euro aus, mit Erträgen von lediglich 42 Mio. Euro wird budgetiert. (pn)

