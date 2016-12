Innsbruck – Schon Vorsätze für das neue Jahr? Oder sind im Grunde die vom alten noch übriggeblieben? Aufhören zu rauchen, mehr Sport, weniger essen – mit dem Neujahrstag kommen die Vorsätze bei vielen Tirolern so sicher, wie das Neujahrskonzert, das Skispringen in Garmisch oder der Besuch der Nachbarn. Die repräsentative TT-Umfrage hat sich die Vorsätze und Erwartungen der Tiroler für das Jahr 2017 ganz genau angesehen und abgefragt. Gleichermaßen waren auch die Sorgen der Menschen ein großes und wichtiges Thema. Und hier zeigt sich, dass die Angst vor Terroranschlägen zwar immer noch die größte Angst in der Bevölkerung ist, sie hat aber im Vergleich zum Vorjahr doch relativ überraschend um einiges abgenommen.

Doch vorerst zurück zu den Vorsätzen: Immerhin 63 Prozent der Menschen in Tirol haben demnach für die kommenden Monate überhaupt gar keine. Österreichweit hat dagegen im Vergleich nur rund jeder zweite keine großen oder kleinen Änderungen im eigenen Leben geplant. Bei den 37 Prozent der Befragten in Tirol, die sich etwas vorgenommen haben, steht Bewegung und Sport hoch im Kurs. Und hier zeigt man sich bei den Plänen deutlich aktiver als der Bundesschnitt. In einer österreichweiten Umfrage wollten 44 Prozent mehr Sport ab dem Jahreswechsel treiben. In Tirol wollen dies 53 Prozent jetzt angehen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Drang aber weniger ausgeprägt. Von jenen, die einen Neujahrsvorsatz haben, wollen auch 43 Prozent künftig deutlich mehr auf gesunde Ernährung achten. Diese Werte liegen um zwei bzw. vier Prozent niedriger als noch bei der Umfrage im Jahr 2015.

Auch danach bleibt es im Ranking vorerst sportlich: Für jene, die sich etwas vorgenommen haben, steht der Wunsch, ein paar Kilo purzeln zu lassen insgesamt auf Platz drei. 42 Prozent der Befragten wollen hier aktiv werden – auch hier ist übrigens ein deutlicher Rückgang zu 2015 zu sehen. Jeder Dritte mit Vorsätzen will seine eigene Freizeit sinnvoller gestalten und mehr Geld sparen. Auch die Lust, sich weiterzubilden ist relativ groß. Immerhin 29 Prozent haben sich das laut der Umfrage von resarch affairs für die kommenden Monate vorgenommen. Überraschend weit hinten im Ranking steht der vielzitierte Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Nur elf Prozent haben sich das vorgenommen – vielleicht auch aus leidvoller Erfahrung, ohnehin wieder zum Glimmstengel zu greifen. Kleiner geworden ist bei den Tiroler auch der Vorsatz, sich selbst etwas Gutes zu tun. Wollten das im Vorjahr noch 24 Prozent angehen, waren es heuer nur noch 18 Prozent, die dieses Thema auf ihre Vorsatzliste geschrieben haben. Konstant bleibt dagegen der Vorsatz, mehr für die Umwelt zu tun. Wie schon in der Umfrage 2015 haben sich das neun Prozent der Befragten vorgenommen.

Neben den vielfach positiv formulierten Vorsätzen beherrschen aber auch Ängste und Sorgen den Alltag der Tiroler. Doch allgemein ist festzustellen, dass die Sorgen etwas kleiner geworden sind. Nur die Angst, Opfer eines Kriminaldelikts zu werden und Sorgen um die eigene Gesundheit sind im Vergleich zur Jahresumfrage vor genau einem Jahr gestiegen.

86 Prozent der befragten Tiroler sehen die Gefahren von Terror mit großer Sorge oder zumindest etwas Sorge. Drei Viertel sind wegen der Radikalisierung durch Glaubensfanatiker besorgt. Und auch der „anhaltende Flüchtlingsstrom“ beunruhigt die Tiroler. 38 Prozent gaben an, hier große Sorgen zu haben. Ebensoviele äußerten etwas Sorge diesbezüglich. Leicht gestiegen sind die Ängste der Menschen, von einer Naturkatastrophe betroffen zu sein. 57 Prozent erwähnten dies bei der repräsentativen TT-Jahresumfrage.

Die Zukunft der eigenen Kinder sehen die Menschen positiver als im Vorjahr. Trotzdem hat hier jeder zweite Befragte Bedenken. Um fünf Prozentpunkte gestiegen ist die Angst der Tiroler, Opfer eines Einbruchs, Überfalls oder anderen Kriminaldelikts zu werden. 52 Prozent bereitet das Sorgen, elf Prozent haben dabei sogar sehr große Angst. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist fast gleich wie 2015. Das gilt auch für die Sicherheit des Arbeitsplatzes. 56 Prozent sehen den als sehr sicher an.

Bundesweit gesehen ist der aktuelle Zustand der Stimmung weder ein absoluter Tief- noch Höhepunkt. Vor allem jüngere Personen, Gebildete oder Angehörige der höheren sozialen Schichten sind für 2017 guten Mutes. Als Grund gaben 29 Prozent von ihnen ihre private Situation, 15 Prozent ihren Job und elf Prozent ihre Einkommensverhältnisse an. Frauen, einfache Arbeiter und die Generation 60-plus hingegen äußerten Zweifel und Bedenken. Im Gegensatz zum Vorjahr sind es in einer österreichweiten Umfrage aber weniger die Angst vor Terroranschlägen oder die aktuelle Flüchtlingssituation, die jener Gruppe Sorgenfalten auf die Stirn zeichnen. (mw)