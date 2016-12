Von Anton Pelinka

Die alles überragende Entwicklung in Österreichs Politik im ablaufenden Jahr war die Beschleunigung des Abstiegs von SPÖ und ÖVP. Dass die Kandidaten der beiden Regierungsparteien bei der Bundespräsidentschaftswahl nur die Plätze vier und fünf erreichten, das war der Hinweis auf das, was da noch kommen wird: eine politische Landschaft, in der SPÖ und ÖVP nicht mehr dominieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie gemeinsam keine Mehrheit in dem 2017 oder 2018 zu wählenden Nationalrat erreichen; und ebenso ist es wahrscheinlich, dass die FPÖ stimmen- und mandatsstärkste Partei werden wird.

Ambivalenter Aufstieg

Die FPÖ wird aber nicht allein regieren können. Und der Sieg Alexander Van der Bellens hat gezeigt, dass es eine durchaus artikulationsfähige Mehrheit gibt, die eine freiheitliche Hegemonie unbedingt verhindern will. Der Aufstieg der FPÖ ist ambivalent: Sie hat ihre Zugewinne nicht dazu nutzen können, eine breite Vertrauensbasis herzustellen. Die Freiheitlichen legen beharrlich zu – aber sie polarisieren mehr denn je. Sie haben die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler gegen sich.

Der Abstieg von SPÖ und ÖVP ist nicht durch das Führungspersonal der beiden Parteien verursacht, sondern durch strukturelles Unvermögen. Die beiden Parteien können mit dem gesellschaftlichen Wandel nicht in einem ausreichend Erfolg versprechenden Maß umgehen. Beide sind Opfer des Versickerns der geschlossenen Milieus, deren Stärke über Jahrzehnte für große Berechenbarkeit gesorgt hat: Kirchgänger und Bauern werden immer weniger, die ÖVP hat deshalb eine immer kleiner werdende Stammklientel.

Und die ebenfalls rückläufige Zahl der Industriearbeiterinnen und -arbeiter bevorzugt – Folge ihrer Verkleinbürgerung – zunehmend die Defensivmentalität („Die Grenzen dicht“) der FPÖ gegenüber einer grundsätzlich europäisch orientierten Sozialdemokratie.

Ein personeller Wandel an der Spitze von SPÖ oder ÖVP kann punktuell, nicht aber dauerhaft den weiteren Abstieg der beiden Parteien bremsen.

Es war eben kein Zufall, dass die große innenpolitische Zuspitzung 2016 zwischen einem national-patriotischen Freiheitlichen und einem vom Typus her linksliberalen Grünen erfolgte. In einer solchen Polarisierung sind SPÖ und ÖVP verzichtbar.

Die beiden „staatstragenden Parteien“ können sicherlich noch auf dem Status mittelgroßer Parteien weiter existieren, da und dort in verschieden bunten Koalitionsbündnissen mitregieren und auf der Länderebene den einen oder anderen Landesfürsten stellen. Aber die Politik wird immer mehr an SPÖ und ÖVP vorbeilaufen und die Politik wird auch immer weniger von den Sozialpartnern – die ja die letzte Bastion der Politik „alt“ sind – kontrolliert werden können.

Die Verlierer dieser Entwicklung sind klar, sie heißen Sozialdemokratie und Volkspartei, indirekt wohl auch Gewerkschaftsbund und Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern.

Doch wer sind die Gewinner? Gewiss, für die nahe Zukunft die Freiheitlichen und wohl auch die Grünen. Aber wer nimmt noch das Team Stronach wahr, dem 2013 so viele Vorschusslorbeeren bei seinem raketenhaft anmutenden Aufstieg verliehen wurden?

Unberechenbare Zukunft

Die politische Zukunft ist unberechenbar. Das Verhalten der Wählerinnen und Wähler wird immer weniger vorhersehbar. Wahlergebnisse werden immer größere Überraschungen bringen.

Neue Parteien werden kommen und gehen. Und die Sieger von heute können morgen schon auf dem Abstellgleis stehen. Die Freiheitlichen können sich wohl noch erinnern, dass nach ihrem Sensationserfolg von 1999 – als sie erstmals zweitstärkste Partei im Nationalrat wurden – der tiefe Fall von 2002 folgte. Das, was so vage „Populismus“ genannt wird – und von dem alle Parteien etwas brauchen –, kann bei Überdosierung zum Absturz führen, eben weil die Wählerinnen und Wähler sich immer weniger fest an eine Partei gebunden fühlen.

Eine gewisse Dosis von Populismus ist notwendig, um bei Wahlen zu reüssieren. Aber zu viel Populismus weckt Erwartungen (und Befürchtungen), die nicht erfüllbar sind. Wer erinnert sich noch an die Liste zur Nationalratswahl des zuvor so erfolgreichen EU-Abgeordneten Hans Peter Martin, der 2006 so große Chancen eingeräumt wurden? Martin mag an der damals noch vorhandenen Bindung eines Großteils der Wählerinnen und Wähler an die Traditionsparteien gescheitert sein.

Aber dass Alexander Van der Bellen eine lose Allianz mobilisieren konnte, die zum Großteil aus Menschen bestand, die niemals „grün“ gewählt hatten, zeigt heutzutage die geringe Bedeutung von Parteibindungen.

Dass nicht alle, die am 4. Dezember Norbert Hofer gewählt haben, zu FPÖ-Stammwählern und -wählerinnen werden, ist wohl auch der FPÖ klar. Dass die klare Mehrheit für Van der Bellen nicht einfach als Stärke der grünen Partei verstanden werden darf, ist sicherlich ebenso unbestritten. Was aber ist sonst noch unbestritten?

Neue Aggressivität

Unbestreitbar ist, dass die politischen Zustände in Österreich an sich stabil sind. Österreichs Demokratie kann sich deshalb diese neue Unberechenbarkeit auch leisten.

Die Institutionen des politischen Systems funktionieren, ein großes Maß an sozialer Sicherheit ist noch immer gegeben. Die meisten Menschen in Österreich genießen heute mehr politische Freiheiten und mehr wirtschaftlichen Wohlstand als zwei, drei Generationen davor. Und dennoch: Ein Blick in das, was unscharf „soziale Medien“ heißt, zeigt eine aus Unsicherheit kommende Aggressivität.

Phänomen Wutbürger

Objektiv ist das Phänomen der Wutbürger schwer zu verstehen. Aber da es dieses Phänomen nun einmal gibt, schafft es seine eigenen Realitäten, tritt es aus der Welt der Einbildung in die der Wirklichkeit. Am Beispiel der Europäischen Union: Objektiv ist klar, dass Europa nach 1945 sich in einen Kontinent des Friedens verwandelt hat – auch dank der Einbindung der Nationalstaaten in die Europäische Union. Und dennoch erwecken manche Debatten den Eindruck, als würden viele Menschen sich unter dem Diktat einer korrupten Brüsseler Oligarchie sehen.

Da hilft es wenig, wenn darauf verwiesen wird, dass alle, die in dieser Oligarchie den Ton angeben, entweder direkt gewählt sind (das Europäische Parlament), oder die Regierungen der durchwegs demokratischen Mitgliedsstaaten vertreten, oder (wie die Europäische Kommission) das Produkt des Zusammenspiels von Europäischem Parlament und den nationalen Regierungen sind.

Berechtigte Kritik (etwa an der so geringen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in Sachen Zuwanderung) wird geübt, die wirklich Verantwortlichen für diese Lähmung aber nur selten genannt: die Mitgliedsstaaten, die eine Vertiefung der Union und die damit verbundene verbesserte Handlungsfähigkeit der Europäischen Union blockieren.

Die Schattenseiten

Und Österreich? Österreich war noch nie so weltoffen: Immer mehr junge Menschen studieren jenseits der Landesgrenzen; immer mehr fühlen sich nicht nur in Innsbruck oder Wien, sondern auch in Paris oder London zuhause.

Dass diese Weltoffenheit auch Schattenseiten hat, die – etwa im Zusammenhang mit der Zuwanderung – auch verständliche und oft auch berechtigte Ängste auslösen, ist die andere Seite der Entwicklung.

Insgesamt hat die Politik „alt“, die mit den Etiketten SPÖ und ÖVP verbunden ist, in den Jahrzehnten der Zweiten Republik ihre Sache gut gemacht. Aber in der Politik, so heißt es zurecht, ist Dankbarkeit keine Kategorie.

Und deshalb müssen Sozialdemokraten und Konservative etwas erleben, was „self-elimination by success“ heißt: SPÖ und ÖVP haben sich durch ihr historisch erfolgreiches Agieren teilweise überflüssig gemacht.

Man braucht freilich kein großer Prophet zu sein, um zu sehen, dass man der Politik „alt“ noch einmal nachtrauern wird.