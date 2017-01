Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Die internationale Flüchtlingskrise zählt nach wie vor zu den größten Problemfeldern. In Europa, in Österreich und auch in Tirol. Zwar hat sich die Situation im Osten Österreichs entschärft, weil über die so genannte Balkanroute so gut wie keine Asylwerber mehr an den Grenzen unseres Landes ankommen. Im Westen aber, speziell in Tirol, spitzt sich die Lage langsam zu.

Die italienische Regierung hat kurz vor dem Jahreswechsel bekannt gegeben, dass 2016 so viele Flüchtlinge wie noch nie über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind: Mehr als 180.000 Menschen haben die lebensgefährliche Überfahrt geschafft. Die Zahl jener, die ihre Flucht in eine bessere Zukunft mit dem Leben bezahlt haben, dürfte bei rund 5000 liegen.

Derzeit halten sich in den über ganz Italien verteilten Lagern rund 175.000 Personen auf, die zum überwiegenden Teil aus Nigeria, Eritrea, Guinea, von der Elfenbeinküste oder aus Gambia stammen und die zumeist nach Norden wollen, vornehmlich nach Deutschland, in ein skandinavisches Land, aber auch nach Österreich.

Um Zustände wie 2015, als Hunderttausende unkontrolliert durch österreichisches Bundesgebiet nach Deutschland strömten, zu verhindern, hat sich die Polizei vorbereitet. Gegen zum Teil wütende Proteste seitens der EU, vor allem aber aus Deutschland und Italien, wurde auch am Brenner für den Bedarfsfall ein so genanntes Grenzmanagement hochgezogen. Sobald der Ansturm eine gewisse Stärke überschreitet, wird auch am Brenner kontrolliert. 41 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ befragten Tirolerinnen und Tiroler halten diese Maßnahme für absolut richtig. Nur so lasse sich das Ansteigen der illegalen Einwanderung verhindern.

38 Prozent der Befragten gehen die Kontrollen am Brenner zu wenig weit. Sie sind der Ansicht, dass sie nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein seien, weil sich sowohl Flüchtlinge als auch Schlepper sofort andere Routen suchen werden oder über die grüne Grenze versuchen, nach Österreich und dann weiter nach Deutschland zu gelangen. Immerhin knapp ein Fünftel aller Befragten lehnt Grenzkontrollen mit Hinweis auf die im Vertrag von Schengen garantierte Reisefreiheit ab. Auch widerspräche eine derartige Maßnahme dem Grundgedanken der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino.

Auch mit der Definition einer Obergrenze, was die Anzahl der zum Asylverfahren zugelassenen Personen betrifft, zog sich die österreichische Bundesregierung den Zorn der EU zu. Mittlerweile haben beinahe alle anderen Staaten nachgezogen. In Tirol finden 37 Prozent der Befragten die Vorgangsweise der heimischen Politiker sinnvoll und fordern auch die Einhaltung dieser Obergrenze.

28 Prozent sind für einen sofortigen Aufnahmestopp. Für sie ist das Boot bereits jetzt voll. Unwesentlich mehr, nämlich 30 Prozent, sind der Meinung, dass Obergrenzen in dieser speziellen Situation keine Rolle spielen dürfen: Tirol, Österreich und Europa seien zu humanitärer Hilfeleistung verpflichtet.