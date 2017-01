Von Anita Heubacher

Innsbruck – Rund 285.000 Tiroler wohnen laut Landesstatistik in einer der geförderten Wohnungen, die seit 1968 in Tirol gebaut wurden. Es handelt sich um Eigentums- und Mietwohnungen. 88.100 der insgesamt 124.000 Wohnungen sind geförderte Eigentumswohnungen. Das Land Tirol habe in den letzten fünf Jahren 11.000 Neubau-Wohnungen gefördert, erklärt ÖVP-Wohnbaulandesrat Johannes Tratter. „Das ist eine sehr hohe Förderleistung.“

Der Liste Fritz ist das bei Weitem zu wenig. Die Zahl der geförderten Wohnungen pro Jahr müsse verdoppelt werden, fordert die Klubobfrau der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider. Zudem brauche es günstige Starter- und Übergangswohnungen. „Ziel ist es, mehr Wohnangebot zu schaffen, damit die Preise zu drücken und Wohnen tatsächlich leistbar zu machen.“ Tratter verfehle sein Ziel, 2000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, bei Weitem. Das liest Haselwanter-Schneider aus Tratters Statistik und Anfragebeantwortung heraus. Seit 2013, also seit Beginn von Schwarz-Grün, seien 4517 geförderte Wohneinheiten in allen Bezirken fertiggestellt, bezogen und genehmigt worden. „Das sind 1130 Wohnungen pro Jahr und damit die Hälfte dessen, was der Landesrat als sein Ziel vorgegeben hat.“

An der Stelle verweist Tratter auf die Fünfjahresbilanz, die ergebe im Schnitt 2150 geförderte Wohnungen. Das Land stelle auch für 2017 und 2018 ausreichend Budgetmittel zur Verfügung, sagt Tratter. „Geförderter Wohnbau ist dort möglich, wo Gemeinde, Bauträger und das Land über die Wohnbauförderung zusammenarbeiten.“ Es gebe in Tirol keine Bauvorhaben, die auf Förderungsmittel warten müssen. Uneinigkeit herrscht nicht nur bei der Anzahl der geförderten Wohnungen, sondern auch darüber, was leistbar bedeutet. Für die Liste Fritz ist der Begriff zu hinterfragen. „Natürlich sind 7,50 € pro Quadratmeter für Miete und Betriebskosten günstig im Verhältnis zum freien Markt, aber für einige Tiroler dennoch zu viel“, sagt Haselwanter-Schneider. Eine geförderte 70-Quadratmeter-Wohnung koste 675 Euro, eine mit 50 Quadratmetern 375 Euro. „Es ist kein Naturgesetz, dass Tiroler bis zu 50 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben müssen.“ Für Haselwanter-Schneider ist klar, dass es neben gefördertem Wohnbau auch „etwas für die kleine Brieftasche braucht“.

Tratter verweist auf 5-Euro-Wohnbauprojekte in Schwaz und Kitzbühel. Der Bodenfonds stelle in Natters und Inzing je 2000-Quadratmeter-Grundstücke auf Baurechtsbasis zur Verfügung. Mit weiteren Projekten sei zu rechnen, meint er.