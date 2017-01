Innsbruck, Wien – Bei den Ärzten hat sich der Trend bereits manifestiert. Die Zahl der Wahlärzte steigt, für Kassenstellen wird es zunehmend schwer, Ärzte zu finden.

Auch bei den Hebammen lasse sich ein solcher Trend erkennen, meint Petra Welskop, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums. „In einigen Bundesländern gibt es bereits mehr Wahl- als Kassenhebammen.“ Das hänge sowohl mit den Tarifen als auch mit der Bereitschaft der Kassen zusammen, Verträge mit den Hebammen abzuschließen. „In Wien kann eine Wahlhebamme rund 110 Euro pro Hausbesuch verlangen. Trotzdem warten viele auf einen Kassenvertrag.“ In ganz Wien gebe es 18 Kassenhebammen, im viel bevölkerungsärmeren Tirol seien es 42. Insgesamt gibt es in Österreich 2200 Hebammen, 250 arbeiten mit Kassenvertrag.

Gerade eben hat das Hebammengremium mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger neue Tarife vereinbart. „Der Tarif für den Hausbesuch wird von derzeit 35,70 Euro in Etappen bis 2020 auf 50 Euro angehoben“, erklärt Martin Schaffenrath, Stellvertretender Vorsitzender des Hauptverbandes. Der Konkurrenz am privaten Markt ist sich Schaffenrath wohl bewusst. „Wir verstärken Anreize, dass Hebammen Verträge mit Kassen abschließen.“ In Tirol könnten die Kassen flächendeckend Hebammenberatung anbieten. 1100 Mütter lassen sich in der Schwangerschaft im Schnitt jährlich von Hebammen beraten. Österreichweit sind es 10.000 Mütter. „Die Beratung reicht vom Stillen bis zur richtigen Handhabe des Säuglings“, erklärt Welskop. Mit dem Verhandlungsergebnis sei das Hebammengremium „durchaus zufrieden“, meint sie. Auch Schaffenrath ist „froh“ über den Abschluss. Neben den neuen Tarifen schätzt Welskop, dass nun jede Frau im Wochenbett Hebammen-Hausbesuche in Anspruch nehmen kann, unabhängig davon, wann sie aus dem Spital entlassen wurde. „Früher war die Voraussetzung für die Beratung, dass Mutter und Kind spätestens am dritten Tag nach der Entbindung das Spital verlassen müssen. Das fällt nun weg“, sagt Schaffenrath.

Die Nachfrage nach der Beratung der Hebamme steige, berichten sowohl Welskop als auch Schaffenrath. In den ersten acht Wochen hat eine Mutter Anspruch auf zwölf Hausbesuche. „Ich gehe davon aus, dass der Bedarf an Beratungen noch steigen wird, weil die Liegezeit im Spital immer kürzer wird.“