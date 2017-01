Von Anita Heubacher

Innsbruck – Tirol ist nach wie vor das Bundesland mit der höchsten Stickoxid-Belastung. Das hat vor Kurzem der Verkehrsclub Österreich den Tirolern attestiert. Weite Teile Tirols tragen seit Langem den wenig schmucken Beinamen „Sanierungsgebiet“.

Nichtsdestotrotz lehnen 39 Prozent der Befragten den permanenten Lufthunderter auf Teilen der Inntal- und der Brennerautobahn ab. Das hat eine Umfrage unter 600 Teilnehmern im Auftrag der TT ergeben. 18 Prozent sagen, die Tiroler Landesregierung möge sich eine Abkehr von Tempo 100 überlegen. Daraus lässt sich herauslesen, dass offenbar eine Mehrheit der Befragten Tempo 100 zumindest kritisch sieht. Umweltlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) hat die positiven Auswirkungen des Tempolimits stets hervorgehoben. Die Zahlen der Luftgüte und auch jener der gesunkenen Verkehrsunfälle würden die positive Wirkung des Tempolimits auf die Umwelt und auf die Verkehrssicherheit belegen. 37 Prozent der Befragten sprechen sich für Tempo 100 auf der Autobahn aus. Auch sie loben die positiven Auswirkungen auf die Umwelt.

Eng verknüpft war Tempo 100 immer mit dem sektoralen Fahrverbot. Die EU-Generalanwältin hatte von Tirol gefordert, zuerst gelindere Mittel als ein Fahrverbot für Lkw, die bestimmte Güter transportieren, zu erlassen. Als „gelinderes Mittel“ nannte der Europäische Gerichtshof immer unter anderem ein Tempolimit. Das war bereits 2011. Eingeführt wurde Tempo 100 im November 2014. Vor allem die ÖVP tat sich schwer, das Tempolimit zu verordnen. Ein Jahr später, konnte die schwarz-grüne Landesregierung das sektorale Fahrverbot verhängen. Mit Hängen und Würgen und mit einigen Zugeständnissen gegenüber der Europäischen Union. Verkehrskommissarin Violeta Bulc forderte, Lkw der Euro-Klassen 5 und 6 auszunehmen. Damit wurde das Fahrverbot löchrig. Das Ziel, mit dem sektoralen Fahrverbot 200.000 Lkw-Fahrten pro Jahr einzusparen, rückte in weite Ferne. Felipe hält daran fest und verweist auf die stufenweise Einführung des Lkw-Fahrverbotes. Die Ausnahmeregelung für Euro-5-Lkw fällt im Mai 2017, jene für Euro-6-Lkw bleibt bestehen.

In der TT-Umfrage erklären demnach 60 Prozent der Befragten, dass das sektorale Fahrverbot kaum spürbar sein werde. An einen Verlagerungseffekt, den das sektorale Fahrverbot neben einer Verbesserung der Luftgüte bringen sollte, glauben 28 Prozent der Befragten. 2026 sollte der Brennerbasistunnel fertig gebaut sein. Bis dahin sollte sich auch ein Verlagerungseffekt einstellen, damit der milliardenschwere Tunnel nicht ungenützt bleibt.

Derzeit werden nur 29 Prozent der Güter am Brenner auf der Schiene transportiert. Das hat der Zweijahresbericht des Landes zum Verkehrsaufkommen gezeigt. Die TT berichtete. Seit Jahren muss Tirol sehen, wie uns die Schweiz bei der Verlagerung des Verkehrs um die Ohren fährt. Allein am Brenner ist das Gütervolumen mit 43,86 Millionen Tonnen deutlich höher als im gesamten alpenquerenden Verkehr in der Schweiz mit 38 Millionen.

Während der Straßengüterverkehr in der Schweiz weiter rückläufige Tendenzen aufweist und zuletzt um 3,3 Prozent gesunken ist, legt die Bahn zu. Es werden mehr als 26 Millionen Tonnen Güter mit der Bahn befördert. Im ersten Halbjahr 2015 stieg in der Schweiz der Marktanteil der Schiene auf stolze 68 Prozent. Insgesamt wollen die Eidgenossen den Lkw-Transit über die Schweizer Alpenübergänge auf 650.000 Fahrten pro Jahr reduzieren. 2015 wurden eine Million Transitfahrten gezählt. Eine Zahl, die auch Tirol erreichen will. Im Jahr 2030. Derzeit sind es mehr als doppelt so viele Lkw-Fahrten am Brenner.