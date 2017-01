Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Ein Jahr lang hat die österreichische Innenpolitik die Menschen in Tirol beschäftigt – ob sie wollten oder nicht. Der Kampf um das Amt des Bundespräsidenten, das Gerangel der Parteien und das zum Schluss hässliche, weil unter der Gürtellinie geführte Duell zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer haben tiefe Narben hinterlassen. Narben, die sich jetzt in einer gewissen „Wahlkampfmüdigkeit“ auswirken, wie die Experten von „Research Affairs“ das bezeichnen.

Laut aktueller TT-Umfrage lehnt eine Mehrheit, nämlich 51 Prozent der Befragten, Neuwahlen kategorisch ab. Zur Erinnerung: Seit Monaten rätseln Politik-Experten darüber, ob der Wahltermin im Herbst 2018 hält. Dagegen spricht, dass Österreich im zweiten Halbjahr 2018 den EU-Vorsitz innehat und die Parteien, vor allem SPÖ und ÖVP, deshalb keinen Kopf für einen Nationalratswahlkampf haben. Außerdem finden 2018 auch vier Landtagswahlen statt, darunter in Niederösterreich und Tirol.

Diesen Argumenten zum Trotz wollen die Tirolerinnen und Tiroler, dass die Bundesregierung bis zum Schluss durchhält und in den verbleibenden Monaten ein wahres Feuerwerk an Reformen abschießt. Arbeit gibt es genug, wenn man den Bildungsbereich, die Situation am Arbeitsmarkt oder die internationalen Vergleichen hinterherhinkende Wirtschaft betrachtet. Die Umfrage-Experten von „Research Affairs“ sind darüber hinaus der Ansicht, dass die Tiroler „vermutlich wenig Hoffnung in eine Veränderung durch Neuwahlen“ haben.

Lediglich 24 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die rot-schwarze Koalition auf Bundesebene vollkommen am Ende ist und nur ein absoluter Neustart – also Neuwahlen – die Situation retten und Österreich aus dem seit Jahren herrschenden Stillstand befreien kann. Von einem fliegenden Koalitionswechsel, zum Beispiel in eine ÖVP/FPÖ- oder in eine SPÖ/FPÖ-Regierung, halten die Tiroler gar nichts.

Apropos FPÖ: Die Freiheitlichen befinden sich nicht erst seit Norbert Hofers gutem Abschneiden bei der Bundespräsidentschaftswahl im Aufwind. Auch die Ohnmacht der Regierenden in ganz Europa, was die Bewältigung der Flüchtlingskrise betrifft, spielt den Blauen in die Hände. Das zeigt sich nicht nur in aktuellen Umfragen auf Bundesebene, wo die FPÖ zum Teil schon klar in Führung liegt. Auch die aktuelle TT-Umfrage sieht die Freiheitlichen bei der Sonntagsfrage als klare Gewinner: Mit 25 Prozent liegt die FPÖ in Tirol klar auf dem zweiten Platz, nur acht Prozentpunkte hinter der seit Jahrzehnten regierenden ÖVP.

Trotz dieser an und für sich positiven Stimmung polarisieren die Freiheitlichen, wenn es um die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene geht. 34 Prozent der Befragten sind nämlich der Meinung, dass die Blauen unter allen Umständen von der Regierungsbank ferngehalten werden müssen, notfalls auch mit einer Koalition aus drei oder mehreren Parteien. Weitere 16 Prozent haben angegeben, nur dann für eine Regierungsbeteiligung der FPÖ zu sein, wenn die Strache-Partei nicht den Bundeskanzler stellt. Beachtliche 17 Prozent haben auf die Frage der Regierungsbeteiligung der FPÖ, sollte diese bei Nationalratswahlen als Sieger hervorgehen, keine Antwort gegeben.

33 Prozent schließlich treten für eine so genannte kleine Koalition – FPÖ/SPÖ oder FPÖ/ÖVP – ein und würden auch Parteichef HC Strache als Bundeskanzler akzeptieren.