Von Anita Heubacher

Innsbruck – Schwarz-Grün zieht sich zur zweitägigen Klausur im Raum Innsbruck zurück. Nach inhaltlichen Schwerpunkten der Landesregierung gefragt, kommt die einheitliche Vermarktung Tirols als Antwort aus dem Büro des Landeshauptmanns.

„Es geht um eine verbesserte Koordinierung, eine weitere Steigerung der Effizienz und Nutzung von Synergien aller beteiligten Einrichtungen wie der Standortagentur, der Tirol Werbung, des Agrarmarketing und auch von Partnern wie die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Tirol“, lässt LH Günther Platter wissen. Das Ziel sei eine gemeinsame starke Marke Tirol, ein Bild von Tirol als attraktivem Lebens- und Wirtschaftsraum mit mehreren eng vernetzten Standbeinen.

Von einem „Tirol Haus“ hatte Platter schon länger gesprochen. Angesiedelt hätte es, wie berichtet, im ehemaligen Hilton-Hotel in Innsbruck werden sollen. Allerdings stellte sich heraus, dass sich der Umbau in Büros nicht lohnt. Es könnte gleich daneben ein neues Gebäude, ein „Landhaus 3“, errichtet werden und die Tirol Werbung, die Standortagentur und die Agrarmarketing in Zukunft beherbergen, hieß es.

Neben den Räumlichkeiten war der Inhalt einer gemeinsamen Vermarktung stets in Diskussion. Tirol schielte dabei nach Südtirol, wo die einzelnen Einrichtungen bereits vor einem Jahr fusioniert wurden.

Das dürfte in Tirol vom Tisch sein. Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing bleiben bestehen und damit auch die Einzugsgebiete in der Landesregierung. Die Tirol Werbung untersteht Tourismusreferent Platter, die Standortagentur Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und die Agrarmarketing Agrarreferent Josef Geisler. „Künftig soll noch besser koordiniert werden“, sagt Platter.

Sowohl die Einflusssphären der Landesräte als auch die Geschäftsführer bleiben. Josef Margreiter bleibt Direktor der Tirol Werbung, Harald Gohm Chef der Standortagentur und Wendelin Juen Geschäftsführer der Agrarmarketing. Einen Big Boss, so wie in Südtirol, der an der Spitze alles managt, dürfte es vorerst nicht geben. Die Frage ließ Platters Sprecher, Christoph Gasser-Mair, gestern offen.

„Heute stehen nicht mehr nur einzelne Unternehmen miteinander im Wettbewerb, sondern ganze Regionen. Wer bestehen will, muss international sichtbar sein und muss sich klar positionieren“, sagt Platter. Am Donnerstag will er mehr zur gemeinsamen Vermarktung Tirols verraten.

Die Erwartungshaltung dürfte entsprechend sein. In einem breiten Prozess unter der Federführung der Agentur brand logic und von Ex-Tirol-Werber Andreas Braun wurde lange und mit vielen Experten an einer neuen Vermarktung Tirols getüftelt. Im Februar setzt man noch auf Altbekanntes. Da wird der „Tirol Berg“ bei der Biathlon-WM in Hochfilzen und bei der Ski-WM in St. Moritz aufgestellt.