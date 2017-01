Brüssel/Innsbruck - Mit dem 1. Januar hat der Deutsche Günther Oettinger offiziell das Amt des EU-Haushaltskommissars übernommen. Eine Personalentscheidung, die für einigen Unmut in Brüssel gesorgt hat. Am Montagabend wird der CDU-Politiker vom EU-Parlament befragt. Wer ist der Mann, der die Karriereleiter in Europas Schaltzentrale stetig nach oben steigt, für sein Denglisch oft belächelt wird und mit der ein oder anderen Stammtischparole für viel Aufregung gesorgt hat? Ein Portrait.

Er würde nun verstehen, dass seine Rede "schlechte Gefühle auslöst" und "vielleicht sogar Menschen verletzt", lies Günther Oettinger Anfang November vergangenen Jahres in einem Entschuldigungsschreiben mitteilen; eine Woche nachdem er durch eine mit einer Handykamera heimlich gefilmten und ins Netz gestellten Rede vor Unternehmern in Hamburg (siehe Video unten) in die Schlagzeilen geraten war.

Dort hatte er Chinesen wörtlich als "Schlitzaugen" bezeichnet und war abfällig über eine chinesische Regierungsdelegation hergezogen. "Alle im Anzug, Einreiher, dunkelblau. Alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt", witzelte Oettinger. Gelächter im Publikum.

"Frei von der Leber"

In derselben Rede zog der Politiker aus Baden-Württemberg über die Frauenquote, die Mütter-Rente und eine angebliche "Pflicht-Homoehe" her. "I was frank and open — it was not a speech read-out, but 'frei von der Leber' as we say in German" - er sei offen gewesen, hätte die Rede nicht abgelesen sondern eben "frei von der Leber", wie man das im Deutschen sage, gesprochen, schreibt Oettinger im Rechtfertigungsschreiben weiter.

Zurückhaltung war noch nie die Stärke des Schwaben. Bereits im Jahr 1988 machte der aufstrebende Jungpolitiker als Vorsitzender der Jungen Union Baden-Württemberg, der Jugendorganisation der CDU, bundesweit von sich reden, als er dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl die Führungsqualitäten aberkannte und seinen Rücktritt forderte.

Aus der baden-württembergischen Kleinstadt nach Brüssel

Günther Hermann Oettinger wurde am 15. Oktober 1953 in Stuttgart in eine evangelisch geprägte Familie geboren. Er wuchs in der im Norden der baden-württembergische Großstadt Stuttgart gelegenen Kleinstadt Ditzingen auf.

Im Anschluss an das Abitur studierte Oettinger in der rund 50 Kilometer von seinem Heimatort entfernten Universität Tübingen Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Anschließend arbeitete er zwei Jahre als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, bevor er 1984 als Rechtsanwalt in eine Wirtschaftsprüfer- und Anwaltskanzlei einstieg, deren Mitinhaber er vier Jahre später wurde.

Die politische Laufbahn des 63-Jährigen startete im Jahr 1977 in seiner Heimatstadt Ditzingen, wo er einen Ortsverband der Jungen Union gründete. Für die CDU saß Oettinger dann ab 1984 im Landtag von Baden-Würtemberg, 2005 wurde der Schwabe zum Ministerpräsidenten des südwestlich gelegenen deutschen Bundeslandes gewählt.

Nach Brüssel kam der Vater eines Sohnes dann im Jahr 2010 und übernahm dort für gut vier Jahre die Aufgabe des Kommissars für Energie. Von November 2014 bis Dezember 2016 war er EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

Verbindung zu Lobbyisten

Unter anderem wegen seiner guten Verbindungen in Wirtschaftskreise, wurde Oettinger von Aktivisten und links der Mitte anzusiedelnden Politikern schon mehrmals der Vorwurf gemacht, allzu eng mit Lobbyisten verknüpft zu sein.

Erst im vergangenen November reiste er im Privatjet von Klaus Mangold, russischer Honorarkonsul in Oettingers Heimatbundesland Baden-Württemberg und Lobbyist für die Interessen der russischen Regierung, nach Budapest.

Kritiker warfen dem kurz nach der "Schlitzaugen-Affäre" erneut ins Kreuzfeuer Geratenem vor, die Ethikregeln der Europäischen Kommission verletzt zu haben. Diese besagt unter anderem, dass Mitarbeiter der Kommission keine Geschenke annehmen dürfen, die mehr als 150 Euro wert seien. Ein Flug, so der Vorwurf, überschreite diesen Betrag um einiges.

Die Anschuldigungen wies Oettinger von sich. Die Maschine sei von der ungarischen Regierung bezahlt worden, sagte er damals. Und er hätte den Flug nur angenommen um pünktlich bei einem wichtigen Termin erscheinen zu können.

Fachliche Erfolge

Ungehindert der Tatsache, dass sich der Schwabe öfters rassistisch, frauenfeindlich und homophob geäußert hat, konnte er bis jetzt in seiner Zeit als EU-Kommissar doch auch einige politische Erfolge verbuchen. In seine Zeit als Digitalkommissar fällt die Abschaffung der europaweiten Roaminggebühren, als Energiekommissar vermittelte er im Gas-Streit zwischen Russland und der Ukraine.



Und nun soll Günther Oettinger als Haushalts- und Personalkommissar eine Budget von etwa 160 Milliarden Euro zu verhalten waren und für mehr als 30.000 EU-Mitarbeiter den Chef geben. Wie er diese Aufgabe aus- und anlegen wird, bleibt abzuwarten. (bfk)