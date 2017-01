Von Michael Sprenger

Wien – Kleine Spitzen auf die Grundsatzrede von SPÖ-Vorsitzendem und Kanzler Christian Kern mussten sein. Für die Grünen-Chefin Eva Glawischnig waren sie gewissermaßen aufgelegt, wenn sie in ihrer Eröffnungsrede der Klausur sagte: „Ich werde keine zwei Stunden reden, aber dafür halten wir, was wir sagen.“ Und dann zitierte sie aus Kerns Lieblingssong von Elvis Presley: „A little less conversation, a little more actio­n.“

Noch einmal erinnerte Glawischnig an den Wahlerfolg ihres Vorgängers Alexander Van der Bellen. Seine Wahl zum Bundespräsidenten habe gezeigt, dass es auch in so angespannten Zeiten möglich sei, mit einer positiven Grundhaltung Erfolg zu haben. Sie wolle deshalb all jenen Menschen, die nicht bei den Grünen sind, aber Van der Bellen unterstützt haben, ein „offensives Angebot“ darlegen, ein „Stück des Weges“ mit den Grünen zu gehen.

Denn es seien nur noch die Grünen (und Wiens Bürgermeister Michael Häupl), die „garantiert“ sagen können, nicht mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Für SPÖ und ÖVP seien die Freiheitlichen mittlerweile eine offene Option, erklärte Glawischnig. Sie sieht bei Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ein klares Ziel: Er wolle Kanzler werden und die Rückkehr zu Schwarz-Blau.

Inhaltlich wollen sich die Grünen 2017 auf Sozial-, Energie- und Steuerpolitik konzentrieren. Dass es seit dem Jahreswechsel keine bundesweite Mindestsicherung mehr gebe, sei ein schwerer Rückschlag und eine Demütigung einkommensschwacher Menschen. Glawischnig forderte einen gesetzlichen Mindestlohn von 1750 Euro – hier könne Kern zeigen, ob er seine Ankündigungen ernst meint.