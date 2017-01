Wien – Alexander Van der Bellen ist als gewählter Bundespräsident (die Angelobung findet am 26. Jänner statt) auch Oberbefehlshaber des Bundesheers. Gestern traf Van der Bellen zu einem ersten informellen Arbeitsgespräch mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zusammen. Er sehe sich als „Schirmherr und Unterstützer des Bundesheeres“, erklärte Van der Bellen im Anschluss an das Treffen.

Erfreut zeigte sich Van der Bellen darüber, dass Reputation und Ansehen des Bundesheeres zuletzt wieder gestiegen seien. Zugleich betonte er die Bedeutung der internationalen Auslandseinsätze der österreichischen Soldaten. Österreich sei kein Trittbrettfahrer der NATO, sondern beteilige sich im Verhältnis zu seiner Größe redlich an internationalen Missionen.

Verteidigungsminister Doskozil freute sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Van der Bellen. Der Minister kündigte gemeinsame Truppenbesuche an und schenkte diesem zum Einstand ein druckfrisches sicherheitspolitisches Jahrbuch.

Denn wenige Stunden vor dem Arbeitstreffen mit Van der Bellen hatte Doskozil in Wien zum sicherheitspolitischen Jahresauftakt geladen. Das Raiffeisen-Forum war bis auf den letzten Platz gefüllt – weil das Interesse überbordend groß war, war die Veranstaltung dorthin verlegt worden. Ex-Minister (Werner Fasslabend, Gerald Klug, Caspar Einem) waren der Einladung genauso gefolgt wie etwa Sicherheitssprecher der Parlamentsparteien und natürlich die gesamte hohe Generalität.

2017 wird sicher nicht einfacher als das vergangene Jahr, darin waren sich Militärs wie Zivilisten gestern einig. In den Redebeiträgen der Experten kamen immer wieder drei große Themenfelder zur Sprache, die 2017 die Sicherheitspolitik beherrschen werden: Terrorismus, Cyberbedrohungen und die Migrationsströme.

Sicherheitspolitisch sei man in Europa jahrzehntelang in einem „Urlaubsmodus“ gewesen, man habe sich sicher gefühlt und habe möglicherweise in gewissen Situationen „nicht vorgedacht“, spielte Doskozil auch auf die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 an. Ähnlich hatte es zuvor Zeit-Herausgeber Josef Joffe ausgedrückt: Nach dem Fall der Berliner Mauer habe Europa „Ferien von der Machtpolitik“ gemacht, jetzt sehe man sich mit einem US-Präsidenten Donald Trump konfrontiert, der mit Wladimir Putin „füßelt und flirtet“. Joffe glaubt nicht, dass „Europa in der Welt kämpfen wird“, dann müsse es aber seine innere Sicherheit stärken. Doskozil sieht hier die EU in der Pflicht: Es müsse doch möglich sein, einen gemeinsamen Außengrenzschutz auf die Beine zu stellen, forderte der Minister einmal mehr. Johann Frank, Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik des Verteidigungsministeriums, hofft auf die Implementierung des geplanten Sicherheitskabinetts für Krisenfälle. (APA, car)