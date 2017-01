Washington — In wenigen Tagen wird Barack Obama nach acht Jahren US-Präsidentschaft das Weiße Haus verlassen, und mit ihm seine Frau Michelle und die beiden Töchter Malia (18) und Sasha (15). Für die Zeit danach haben die beiden „First Daughters" nun guten Rat aus erster Hand mit auf den Weg bekommen: Die Zwillinge Jenna Bush Hager und Barbara Bush (35) haben sich in einem offenen Brief an die Obama-Schwestern gewandt.

Die Zwillinge, die erst als Enkelkinder von George H.W. Bush mit sieben und dann als Töchter von George W. Bush mit 19 ins Weiße Haus kamen, erinnern in dem im Time-Magazin veröffentlichten Brief daran, wie sie den Obama-Mädchen damals das Haus zeigten und als Einstandsritual ein Stiegengeländer im Weißen Haus hinunterrutschten.

Die Bush-Töchter betonen, wie viel Druck auf den Kindern eines US-Präsidenten lastet: „Ihr habt den unglaublichen Druck des Weißen Hauses durchlebt. Ihr habt harsche Kritik an euren Eltern gehört von Leuten, die eure Eltern nie getroffen haben. Ihr seid danebengestanden, als eure geliebten Eltern zu Schlagzeilen wurden." Zugleich sei es jedoch ein großes Privileg, im Weißen Haus aufzuwachsen.

„Wir haben gesehen, wie ihr von Mädchen zu beeindruckenden jungen Frauen voller Anmut und Leichtigkeit herangewachsen seid. Und immer hattet ihr einander. Genauso wie wir"

„Macht Fehler — ihr dürft das"

Auch Ratschläge für die Zeit, die jetzt kommt, geben die Zwillinge den Obama-Mädchen: „Genießt das College. Ihr werdet das Gewicht der Welt nicht länger auf euren jungen Schultern tragen. Entdeckt eure Leidenschaft. Findet heraus, wer ihr seid. Macht Fehler — ihr dürft das."

Ihre Erfahrungen aus der Zeit im Weißen Haus sollten Sasha und Malia nutzen, um Gutes zu bewirken, raten die Bush-Töchter weiter. „Ihr seid mit euren Eltern gereist, und das hat euch mehr beigebracht, als jede Schule es könnte. Es hat euch die Augen geöffnet für neue Menschen, neue Kulturen, neue Ideen."

Bereits zum Amtsantritt Obamas hatten die Bush-Schwestern einen Brief an die damals noch Zehn- und Siebenjährigen Obama-Töchter geschrieben. Barbara Bush arbeitet heute als Chefin eines Gesundheitsunternehmens, Jenna Bush Hager arbeitet als Journalistin für NBC. Malia Obama plant nach einer Auszeit ein Studium an der renommierten Harvard University. Ihre jüngere Schwester Sasha muss erst noch die High School abschließen. Auch deshalb will Familie Obama zunächst in Washington bleiben. (TT.com)