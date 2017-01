Von Peter Nindler

Innsbruck, Brüssel – EU-weit umfassen die Natura-2000-Schutzzonen mehr als 1000 Tier- und Pflanzenarten sowie rund 27.000 Gebiete. Im Februar des Vorjahres drückte die Europäische Union plötzlich die Stopptaste: Die von Österreich seit Jahren geforderten und schließlich gemeldeten zusätzlichen Naturschutzgebiete (Natura 2000) wurden von der EU als mangelhaft bewertet. Es würden Gebietsvorschläge und objektive Daten fehlen, obwohl Österreich 80 Natura-2000-Schutzgebiete nachnominiert hatte, heißt es. Das Bewertungsseminar im April 2016 wurde kurzerhand abgesagt. Tirol wies etwa die Gletscherflüsse Isel sowie Teile der Schwar­zach und des Kalserbachs aus. Dazu noch das Naturschutzgebiet Sinesbrunn in Tarrenz oder den Tiefer Wald in Nauders. Umstritten sind im Land die Unterschutzstellung zusätzlicher Bergmähder und ein Natura-2000-Schutzgebiet im Vesil- bzw. im Fimbatal. In Ischgl gab es keine Zustimmung der betroffenen Grundstücksbesitzer.

Deshalb droht die EU-Kommission seit knapp einem Jahr mit einem Mahnschreiben und einer Klage. Wie jetzt bekannt wurde, sollte bei einem Treffen der Bundesländer-Vertreter mit dem Generaldirektor der Umweltkommission Frank Vassen die weitere Vorgangsweise abgesteckt werden. Doch die Unstimmigkeiten bleiben bestehen – und auch die Auffassungsunterschiede. Österreich will, dass der Nominierungsprozess weitergeht und die EU eine Bewertung vornimmt, doch die Kommission spielt den Ball zurück. Offenbar erhalten die Bundesländer in den nächsten Tagen eine letzte Chance, nachzubessern und ein objektives Bild der Verbreitung und Abdeckung der Schutzgüter zu liefern.

Die Länder, inklusive Tirol, sollten alle geeigneten Bereiche melden, erst danach will Brüssel eine Beurteilung vornehmen. Gegenüber der TT bestätigte Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) die aktuellen Differenzen. „Für Tirol liegen alle Daten vor, Brüssel muss sie nur abrufen.“ Sie geht davon aus, dass die Landesregierung ihre Hausaufgaben erledigt habe. Dass Bergmähder in Serfaus und Fiss ausgewiesen werden sollten, glaubt Felipe jedoch nicht. Hier erfülle das Land bereits seine Vorgaben.

Über Natura-2000-Schutzgebiete im Bereich des Piz Val Gronda würde sich Felipe jedenfalls freuen. Hier gibt es auch im Land keine Zweifel, dass Handlungsbedarf besteht. „Aber wir haben vereinbart, dass dies nur in Absprache mit den privaten Grundbesitzern erfolgt.“ Und dies sei derzeit eben nicht der Fall.

Sollte es aber zu keiner Einigung kommen, wird die EU wohl das Vertragsverletzungsverfahren fortsetzen und Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Bei einer Verurteilung droht dann eine Strafe von bis zu 60 Millionen Euro.