Von Angela Dähling

Finkenberg – 26 Meter bzw. acht Geschoße hoch sollen vier Wohnhäuser in einem Felshang im Finkenberger Ortsteil Gstan werden und insgesamt rund 80 Wohnungen beherbergen. Das ist der Plan der Wohnbau Unterland. Ein Plan, mit dem die Anrainer der kleinen Siedlung keine Freude haben.

„Wir haben nichts dagegen, dass neue Wohnungen entstehen. Aber in diesem Umfang ist das einfach zu viel, das macht uns wirklich zu schaffen“, meinen Helmuth und Josefa Kröll. Neben ihrem Wohnhaus soll das erste der vier neuen Häuser mit 18 Wohnungen gebaut werde­n. Von den acht Geschoßen werden sechs an bzw. in den Felshang gebaut, die zwei anderen ragen darüber hinaus. Die Bauverhandlung dafür fand bereits im Sommer statt, und diverse Anrainer taten dabei ihren Unmut über die Höhe der Häuser und die Menge der Wohnungen kund. Abgesehen davon fürchtet man Lärm und Schäden durch Felssprengungen sowie Belastung durch Baustellenverkehr über mehrere Jahre auf der einspurigen Straße in der Siedlung unterhalb der Tuxer Straße am Ortsanfang von Finkenberg. Auch die Forderung einer Quellsicherung und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Häuser waren Thema.

Mit einer Petition, die über 50 Anrainer unterzeichnet haben, versuchen die Gstaner die Verantwortlichen dazu zu bewegen, das Projekt abzuspecken. „Wir waren auch schon bei der Abteilung Raumordnung beim Land und bei der Bezirkshauptmannschaft – aber irgendwie stößt man überall auf taube Ohren“, bedauert das Ehepaar Kröll. Auch das Gespräch mit dem Bauherrn habe man gesucht. Der gibt in einem Schreibe­n wirtschaftliche Gründe für die Dimension des Projektes an und versichert, sich an die Baulärmverordnung zu halten.

Bürgermeister Andreas Kröll kann die Sorgen der Anrainer nachvollziehen und sagt, er würde sich ebenfalls wünschen, dass die Häuser zumindest um ein Geschoß niedriger gebaut würden, und hätte das auch beim Bauträger deponiert. Dass es noch keinen Baubescheid gibt, liege aber daran, dass einige Gutachten noch ausständig seien und Umplanungen angedacht seien. „Baurechtlich ist das Ganze aber in Ordnung, es gibt einen rechtsgültigen Bebauungsplan und das Projekt wird kommen“, erklärt Kröll. „Wir sind grundsätzlich auch für das Projekt, da wir mit Abwanderungen zu kämpfen haben.“

Die Baupläne für das Hanggrundstück existieren seit Jahren. 2003 sei laut Bürgermeister Kröll das erste Baugrundstück dafür vom Bauträger angekauft worden, weitere Freilandkäufe folgten angrenzend. Deren Umwidmung knüpfte die Gemeinde an die Bedingung, dass wohnbaugeförderte Miet- und Kaufwohnungen für hiesige Familien entstehen müssten und die Gemeinde bei der Vergabe mitbestimmen kann. Verzögert habe sich die Umsetzung u. a. dadurch, dass in der braunen Zone zunächst ein Steinschlagdamm oberhalb der Tuxer Straße fertig gestellt werden musste.

Der Zuständige der Baufirma Wohnbau Unterland erklärte auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung gestern, dass er keine Stellungnahme zu dem gegenständlichen Fall abgeben möchte.