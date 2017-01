Bildergalerie

Präsident und Entertainer: Die Ära Barack Obamas in 30 Bildern

Acht Jahre lang war Barack Obama der mächtigste Mann der Welt. Am Freitag übergibt er das Zepter an seinen Nachfolger Donald J. Trump. Der Fotograf Pete Souza hat Obama über all die Jahre auf Schritt und Tritt begleitet – und den Auslöser seiner Kamera mehr als zwei Millionen Mal gedrückt. Viele seiner Bilder gingen um die Welt. Sie zeigen Barack Obama oft in seinen intimsten Momenten und ermöglichen einen authentischen Blick hinter die Kulissen einer US-Präsidentschaft. Trotz gedrängtem Terminkalender war der Präsident stets für jeden Spaß zu haben. Die bewegendsten und kuriosesten Aufnahmen aus der Ära Obama gibt es in unserer Bilderstrecke.