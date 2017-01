Von Peter Nindler

Innsbruck – Es dauert schon länger als ein Jahr, obwohl Innsbruck mit 385.000 Katholiken eine vergleichsweise kleine Diözese ist. Doch der Vatikan konnte sich seit der Ernennung von Manfred Scheuer zum neuen Bischof von Linz im November 2015 noch zu keiner Besetzung durchringen. Zuvor hatte Scheuer zwölf Jahre lang als Oberhirte in Innsbruck gewirkt, seither führt sein ehemaliger Generalvikar Jakob Bürgler die Diözese; als Diözesanadministrator, der keine weitreichenden Entscheidungen treffen darf.

Wann die zuständige Bischofskongregation in Rom Papst Franziskus einen Vorschlag unterbreiten wird, darüber gibt es mehr denn je Spekulationen. Eigentlich könnte das schon längst der Fall sein, schließlich liegt der Dreiervorschlag des päpstlichen Nuntius Peter Stephan Zurbriggen seit Mitte November vor. Hintergrund für die Verzögerungen dürften jedoch Differenzen zwischen den Beteiligten sein.

Zum einen soll es zwischen Zurbriggen und der Bischofskongregation Unstimmigkeiten über die Auswahl der Kandidaten geben, andererseits will auch der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, ein gewichtiges Wort bei der Besetzung in Innsbruck mitreden. Offenbar hat Zurbriggen sein Versprechen gehalten und ausschließlich Tiroler Kandidaten in seinen Dreiervorschlag aufgenommen. Das wiederum scheint in Rom nicht gut anzukommen. Gleichzeitig favorisiert Christoph Schönborn ausgewiesene Theologen für das Bischofsamt. Sowohl der Moraltheologe Manfred Scheuer als auch dessen Vorgänger, Alterzbischof Alois Kothgasser, erfüllten diese Voraussetzungen. Mit dem Anstrich „Tiroler“ könnte Schönborn zwar leben, aber es sollte zumindest ein Theologe von einer Hochschule sein.

Wegen dieser Diskussionen, die in der Kirche naturgemäß hinter verschlossenen Türen geführt werden, ist die Diözese Innsbruck jetzt zwischen alle Fronten geraten. Deshalb wird bereits damit gerechnet, dass die Ernennung erst kurz vor Ostern, also in zwei Monaten, erfolgen könnte. Vielleicht geht es aber doch noch schneller. Der Vatikan lässt stets viel Interpretationsspielraum zu, das hat sich auch unter Papst Franziskus nicht geändert.

Was heißt das für die bisher genannten Kandidaten? Offenbar sind einige aus dem Rennen, wie der Salzburger Generalvikar Hansjörg Hofer. Der Zillertaler soll jedoch gleichzeitig Wunschkandidat von Erzbischof Franz Lackner als zweiter Weihbischof in der Erzdiözese sein. Den Jesuiten und Leiter des Kardinal König Hauses in Wien, Christian Marte, hat die Gesellschaft Jesu offenbar selbst aus den Nachfolgedebatten genommen. Diözesan­administrator Jakob Bürgler wird hingegen nach wie vor als einer der Favoriten gehandelt und dürfte auf dem Dreiervorschlag des Nuntius aufscheinen. Ob sich darauf auch der Name des Pfarrers von Innsbruck/Allerheiligen, Franz Troyer, befindet, ist jedoch fraglich.

Jesuitenprovinzial Bernhard Bürgler, der Bruder des Diözesanadministrators, zählt ebenfalls zum Kreis möglicher Bischofsanwärter. Zu diesem könnte sich auch der Theologe und Professor für Moraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen Martin Lintner gesellt haben. Er übt gleichzeitig die Funktion des Servitenprovinzials aus. Natürlich geistert auch der große Unbekannte herum, die letzten beiden Ernennungen in Innsbruck fielen in diese Kategorie.