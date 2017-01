Das Verteidigungsministerium wird die leerstehende Vomper Kaserne zumindest bis 2022 behalten. Das sicherte gestern Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP) Landeshauptmann Günther Platter (VP) und Militärkommandant Herbert Bauer zu. Zwischenzeitlich dient sie während der Errichtung des neuen Sicherheitszentrums als Ausweichquartier für Teile der Polizei wie die Verkehrsabteilung oder die Sondereinsatzgruppe Cobra. Möglicherweise wird wieder einmal eine Soldatenkompanie nach Vomp zurückkehren. Als Hubschrauberstützpunkt soll Vomp jedoch eine zentrale Bedeutung erhalten. Für die Ausbildung der Piloten sei der Stützpunkt unerlässlich. Wahrscheinlich wird der Stützpunkt in einigen Jahren mit einem neuen Hubschrauber aufgerüstet. Als zentralen Aufgabenbereich für das Bundesheer in Tirol bezeichnet der Verteidigungsminister die Grundwehrdienerausbildung und den Katastrophenschutz. „Das ist ein wesentliches Standbein, das wünscht sich auch die Bevölkerung.“ Für LH Günther Platter ist es wichtig, dass seit Oktober wieder ein Militärhubschrauber in Vomp stationiert ist. In enger Abstimmung mit dem Land Tirol, das der Polizei einen zweiten Hubschrauber für den Katastropheneinsatz zur Verfügung stellt, werde man auch den Bundesheer-Heli anfordern. Gebraucht wurde er seit Oktober kaum. Nur sechs Mal stand er in Assistenzbereitschaft bzw. hob zu einem Einsatz ab. (pn) Polizei erhält ein neues Zuhause Zu oft hat ein Mitglied der Bundesregierung, ob Innen- oder Finanzminister, bisher schon verkündet, dass die neue Landespolizeidirektion unter Dach und Fach sei. Für Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) ist sie es mit der Unterzeichnung des Mietvertrags jedenfalls. 80 Millionen Euro werden in den neuen Standort in der Innsbrucker Kaiserjägerstraße investiert, die zwei Standorte werden zu einem zusammengezogen. Baubeginn soll im Frühjahr 2019 sein, zwei Jahre später könnte die Polizei bereits einziehen. Wenn alles glattgeht und die Vereinbarungen diesmal wirklich in Handschellen gefesselt sind. (TT)