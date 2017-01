Herr Dr. Fischer, Sie sind seit 1962 politisch tätig, waren zuletzt Bundespräsident und sind jetzt „einfacher Bürger" — geht Ihnen die Politik nicht ab?

Heinz Fischer: Für mich heißt Politik nicht, nur in einer bestimmten Funktion, als Mandatar oder als Landesfunktionär tätig zu sein. Was mich an der Politik fasziniert, sind die Fragen. Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Welche Möglichkeiten der Einflussnahme haben wir? Wie können wir erreichen, dass Gefahren für Stabilität und Demokratie in Grenzen gehalten werden? Das ist das Wesen der Politik, dazu ist es wichtig, eine Funktion zu haben, aber man kann sich für diese Fragen auch interessieren, wenn man eine Funktion gehabt hat. Erfahrungen gesammelt hat, diese Erfahrungen weitergeben kann, in Teilbereichen aktiv sein kann — das funktioniert sehr gut.

Wie entwickelt sich denn unsere Gesellschaft ihrer Ansicht nach?

Fischer: Die sieben Jahrzehnte seit dem Ende des 2. Weltkrieges und seit dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft haben insgesamt eine wirklich erfreuliche und wertvolle Entwicklung gebracht. Aber heute gibt es gewisse Ermüdungs- und Abnützungserscheinungen. Die gesellschaftliche Situation heute hat sich grundlegend verändert. Dem gerecht zu werden ist offensichtlich sehr schwierig. Wir leben momentan in einer labileren Situation als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.

Labiler auch als noch vor fünf Jahren?

Fischer: Eine der Schlüsselperioden war das Jahr 2008 mit der Wirtschaftskrise; heute ist es labiler weil der amerikanische Präsident noch ein Unsicherheitsfaktor ist; weil die Europäische Union manche Schwächen aufweist; weil die Entwicklung im Nahen Osten und in Syrien wirklich besorgniserregend und instabil ist und weil sich auch das Verhältnis zwischen Europa und Russland nicht so entwickelt hat, wie man es sich nach dem Falls des Eisernen Vorhanges erhofft hat.

Hat sich das demokratische System, das österreichische Parteiensystem. ihrer Meinung nach überholt?

Fischer: Ein demokratisches System überholt sich nicht. Demokratie ist eine wirklich dauerhafte Grundlage für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Das Problem ist, dass die politischen Parteien eindeutig an Kraft und an Gestaltungskraft verloren haben und dass das internationale Umfeld in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, wenn ich an die Entwicklungen in Ungarn, in Polen und auch in Griechenland.

Die Probleme — sie haben es auch mehrfach in Ihrer Amtszeit angesprochen _ liegen auf dem Tisch, aber Rot-Schwarz scheitern aneinander, an den Widerständen in der eigenen Partei, da geht zu wenig weiter.

Fischer: Dem kann ich nicht widersprechen. Auf SPÖ und ÖVP, auf Kern und Mitterlehner ruht eine große Verantwortung.

Es war die Rede von einer allerletzten Chance dieser Regierungsform.

Fischer: Dieses Wort verwende ich nicht. Man ist zu rasch bei der Hand mit der letzten Chance, vielleicht gibt es nach der letzten Chance noch eine zweite oder eine dritte. Es wird aber immer schwieriger.

Sie haben mit Bruno Kreisky zusammengearbeitet. Aus heutiger Sicht: War es damals leichter, Politiker zu sein und diese Kraft und Gestaltungskraft zu zeigen als heute?

Fischer: Das ist sehr naheliegend, dass sie diese Frage stellen. Am 1. Februar ist es genau 50 Jahre her, dass Bruno Kreisky zum Vorsitzenden der SPÖ gewählt wurde und nächste Woche ist auch der Geburtstag von Bruno Kreisky. Zur Frage: Ja, es war damals leichter. Aus einer Reihe von Gründen war es leichter, es ist heute schwieriger. Aber es ist auch heute nicht unmöglich. Wir haben nach wie vor intakte Chancen, eine Erfolgsgeschichte, die es in Österreich sicher gegeben hat, fortzusetzen.

Was müsste da als erstes passieren?

Fischer: Es müsste einiges passieren in Bereichen, die wir nicht entscheidend beeinflussen können - nämlich in der Europäischen Union. Da müssten Schwachstellen beseitigt, nationale Egoismen zurückgedrängt werden. Es müsste einen kleinen Entwicklung Aufschwung geben, der uns mehr Atemluft gibt, mehr Spielraum für Investitionen und notwendige Maßnahmen. Außerdem müssten die in der Regierung befindlichen Parteien die gegenseitigen Sticheleien beenden und das gegenseitige Vertrauen vergrößern.

Sehen sie Ansätze dafür? Kanzler Kern hat sein Programm vorgelegt, die ÖVP auch, es liegen ja viele Vorschläge am Tisch.

Fischer: Ich beobachte mit großem Interesse zwei entgegengesetzte Strömungen. In den großen Regierungsparteien wissen alle vernünftigen Leute, dass sie sich selbst beschädigen, wenn sie sich weiter bekämpfen. Auf der anderen Seite haben viele in den großen Parteien das Gefühl, unser nächster Wahlsieg setzt voraus, dass die anderen nicht zu stark werden. Und daher sind die Parteien in diesem Spannungsfeld zwischen konstruktiv und destruktiv. Das spürt die Bevölkerung. Sie spürt dieses verkrampfte Verhältnis der Koalitionspartner zueinander.

Die Sticheleien hat es doch früher auch gegeben.

Fischer: Ja, aber früher war für den Kreisky ein Wahlergebnis von 47% eine Niederlage. Er ist zurückgetreten, als er bei der Wahl 1987 die 47% bekommen hat. Und seitdem ist gestichelt worden. Aus heutiger Sicht kann man sagen, früher hat es das auch gegeben. Aber in den letzten 30 Jahren hat das eben zu einer Situation beigetragen, dass die beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP ?

... heute keine großen Parteien mehr sind.

Fischer: ... heute keine großen Parteien mehr sind, ja. Die beiden heutigen Regierungsparteien haben bei der Wahl 1983 90% gehabt. Danach fielen sie zurück auf 80%, dann auf 70%, dann auf unter 60%. Im Jahr 2002 haben sie dann wieder die 2/3-Mehrheit „derschnauft", als die Freiheitlichen implodiert sind. Und jetzt sind sie bei knapp über 50%. Da bedarf es eines wirklichen Umdenkens. Die Partien müssten in die Situation eines kooperativen Wettbewerbs finden. Wettbewerb ja, aber kooperativ in der Form, dass man sich nicht gegenseitig beschädigt.

Sie sind bekannt als großer Verfechter der europäischen Idee. Enttäuscht über den derzeitigen Zustand der EU?

Fischer: Enttäuscht ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich bin besorgt. Durch die Aufnahme der osteuropäischen Staaten ist eine Union mit 28 Staaten, die immer noch beträchtliche Interessensgegensätze haben oder entwickelt haben. Das Zweite ist, dass Entwicklungen außerhalb der EU sehr stark wie noch nie auf die EU einwirken. Ich meine damit das Flüchtlingsthema, den Konflikt um die Ukraine, die Frage, wie sich die amerikanische Politik entwickeln wird, den Terrosrismus und die Zunahme der nationalen Egoismen. Je mehr die Staaten unter wirtschaftlichem Druck sind, desto mehr fühlen sich die Politiker zu nationalen Egoismen verpflichtet. Das ist nicht gut für die europäischen Ideale.

Sie waren auch immer ein Verfechter der österreichischen Neutralität. Jetzt scheint sich doch auch im Sicherheitsgefüge einiges zu verändern. Wenn Trump seine Ankündigungen wahr macht, ist die NATO obsolet. Inwieweit sehen Sie da Bedarf in Europa ein neues Modell zu entwickeln, an dem auch Österreich aktiv mitwirkt?

Fischer: Den Satz „Die NATO ist obsolet" nehme ich nicht als Nennwert, die Sache ist noch nicht gegessen, auch wenn es einen Tweet mit diesem Inhalt gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die NATO auch in den vier Jahren der Trump-Regierung eine zentrale Rolle in der Sicherheitspolitik spielen wird. Aber wahr ist, dass Europa verstärkt Sicherheitsanstrengungen unternehmen muss.

Es zeichnen sich Umwälzung im Parteiensystem ab, es ist die Rede vom Ende der zweiten Republik. Die Freiheitlichen sind auf dem Vormarsch. Wie sehen Sie das?

Fischer: Also das Wort vom „Ende der zweiten Republik" nehme ich nicht in den Mund. Die zweite Republik hat in meinen Augen kein Ablaufdatum, aber sie könnte wesentlichen Veränderungen unterworfen seine. Dass eben die beiden großen Parteien der Vergangenheit angehören, weil es drei vergleichbar große Parteien gibt und dass es auch in der politischen Kultur Veränderungen gibt. Die nächsten zehn Jahre könnten beträchtliche Dynamik in der europäischen und österreichischen Politik bringen.

Was Sie gar nicht so negativ beurteilen?

Fischer: Die Dynamik kann sowohl positive als auch negative Elemente enthalten.

Letzte Frage: Sie haben die Kandidatur von Alexander van der Bellen unterstützt. Er wird nächste Woche als Bundespräsident angelobt. Wollen Sie ihrem Nachfolger noch einen Rat geben?

Fischer: Ich stehe mit Alexander van der Bellen im abgelaufenen Jahr 2016, aber auch jetzt schon im Jahr 2017, in einem regelmäßigen und freundschaftlichen Kontakt. Was ich ihm sagen will? Er übernimmt eine wichtige und schöne Aufgabe und ich wünsche ihm viel Erfolg, weil der Erfolg eines Bundespräsidenten immer auch der Erfolg eines ganzen Landes ist.

Das Gespräch führten Alois Vahrner und Mario Zenhäusern