Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Goldene Dachl in der Innsbrucker Altstadt, die „Schwarzmander“ in der Hofkirche oder auch die zweite Heirat mit Maria Sforza in Hall. Es gäbe noch viel mehr. Die Geschichte Tirols und mit ihr jene der Landeshauptstadt sind eng mit dem Leben und Wirken Kaiser Maximilians I. verwoben. 2019 jährt sich der Todestag Maximilians, für viele der erste Europäer, zum 500. Mal. Ein Datum, das Landes- wie Stadtpolitik seit geraumer Zeit umtreibt. Denn wie soll dieses Gedenkjahr gebührend begangen werden?

Sowohl kurz- als auch langfristige Projekte bzw. Veranstaltungen stehen derzeit in Diskussion. Übliche saisonale Höhepunkte eines jeden Tiroler und Innsbrucker Kulturjahres wie beispielsweise das Neujahrskonzert des Symphonieorchesters, der Paul-Hofhaimer-Orgelwettbewerb, aber auch Landestheaterproduktionen oder gar eine Volksoper könnten für eher kurzfristige Kaiser-Nähe sorgen.

Demgegenüber stehen längerfristige Überlegungen. Wie etwa eine bauliche wie inhaltliche Neuausrichtung des Zeughaus-Museums. Der Kaiser-Maximilian-Preis soll indes 2018 pausieren, um 2019 neu durchzustarten. Angedacht ist hier etwa eine Öffnung des Preisträgerkreises.

Die wohl schillerndste Idee, die derzeit zwischen Rat- und Landhaus gewälzt wird, ist aber die eines neuen Riesenrundgemäldes. Jenes, für das Innsbruck bekannt ist – die Darstellung der dritten Bergiselschlacht 1809 –, wurde bekanntlich im Jahre 2010 auf den Berg­isel übersiedelt. Seither steht die Rotunde am Rennweg leer.

Das alte Gemäuer könnte nun mit einem neuen Panorama reaktiviert werden. Und zwar mit einem winterlichen Abbild Innsbrucks zu Zeiten Kaiser Maximilians. Genauer gesagt im Jahre 1519. Auf solche Panoramen hat sich Künstler Yadegar Asisi spezialisiert (siehe Artikel rechts). Ob Wittenberg zu Zeiten Luthers, das Great Barrier Reef, Rom 312 oder auch die untergegangene Titanic – Asisis 360-Grad-Bilder sind in Berlin, Leipzig oder Dresden zu sehen.

Die Spitzen von Land und TVB sowie die Gemeinderatsklubs sind informiert. Beschlüsse gibt es aber noch keine. Am Montag steht eine neue Verhandlungsrunde zwischen Stadt und Land an.

Drei Millionen Euro soll allein die Produktion des Panoramas kosten. Eines, das der Künstler aber nicht an Stadt und Land verkaufen, sondern per Werknutzungsvertrag lediglich auf fünf Jahre zur Verfügung stellen würde. Hierfür sei eine weitere Million Euro fällig. Zudem sei pro zahlendem Besucher ein Euro an den Künstler abzuliefern – mindestens aber 120.000 Euro pro Jahr. Der reguläre Mindesteintritt habe zehn Euro zu betragen. Ermäßigungen inkludiert, wird mit einem Durchschnittserlös von sieben Euro pro Gast gerechnet. Analog zu anderen Asisi-Ausstellungen werden mindestens 120.000 Besucher pro Jahr erwartet. Das würde die Investitionskosten binnen der Vertragsdauer hereinspielen. Die Finanzierung sei machbar, heißt es.

Zum Vergleich: Das Tirol Panorama am Bergisel besuchten 2016 nur rund 85.500 Interessierte.

„Altes Bild – neues Gebäude, neues Bild – altes Gebäude“ – das soll das (touristische) Innsbrucker Alleinstellungsmerkmal werden. Zwingende Voraussetzung: die Sanierung der Rotunde am Rennweg. Als mögliche Geldgeber sind das Land, die Landesgedächtnisstiftung und der TVB Innsbruck im Gespräch.

Die Rotunde sei verkehrstechnisch ideal erschlossen, wird argumentiert. Verkehrte Welt: Genau das gegenteilige Argument wurde damals für die Absiedlung des alten Rundgemäldes ins Treffen geführt.