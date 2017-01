Innsbruck – Mit einem Auge schielt die Landesregierung derzeit auf die Entwicklungen im Bund. Schließlich müht sich die dortige rot-schwarze Regierung von einem Neustart zum nächsten. Mit vorgezogenen Neuwahlen wird mehr als nur gerechnet. Wann gewählt wird, ist aber für Tirol nicht unerheblich. Schließlich will die schwarz-grüne Landeskoalition einen möglichst großen zeitlichen Abstand zur planmäßig im Frühjahr 2018 stattfindenden Landtagswahl wahren. Der Schatten des Bundes soll nicht auf Tirol fallen.

In den vergangenen Tagen gab es in den Parteizentralen deshalb einige Planspiele, wobei vieles darauf hindeutet, dass die Legislaturperiode in Tirol bis 2018 geht. Denn weder ÖVP noch Grüne gehe­n davon aus, dass der Nationalrat noch heuer gewählt wird. Andererseits sehen beide Parteien keinen Grund, die Tiroler früher zu den Urnen zu rufen. „Die Koalition funktioniert. Ein Vorziehen der Landtagswahl würde jedoch das Gegenteil signalisieren“, betont ÖVP-Klubchef Jakob Wolf.

Der grüne Koalitionspartner argumentiert ähnlich. „Die Diskussionen im Bund brauchen wir bei uns in Tirol nicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und wollen regulär vor den Wähler treten“, sagt der grüne Klubchef Gebi Mair. Ein Wahltermin im Herbst 2017, der hinter vorgehaltener Hand immer wieder genannt wurde, ist für die beiden Klubchefs keine Option.

Laut Jakob Wolf hat die Bevölkerung für Planspiele im Übrigen kein Verständnis. „Außerdem kann der Wähler sehr gut zwischen einer Bundes- und einer Landtagswahl unterscheiden.“ Wenngleich Wolf zugibt, dass ihm natürlich ein zeitlicher Abstand lieber wäre. Doch im Frühjahr 2018 wählt gleichzeitig die Landeshauptstadt Innsbruck den Gemeinderat und das Stadtoberhaupt. Und deshalb signalisieren ÖVP und Grüne ganz klar, dass sie für ein Zusammenlegen wären. „Dafür hätte die Innsbrucker Bevölkerung angesichts des Wahlmarathons im vergangenen Jahr auch Verständnis“, ist sich Gebi Mair sicher. Für Wolf ist es auch nicht zielführend, die Menschen innerhalb von wenigen Wochen mehrmals zu den Wahlurnen zu rufen. „Die Bevölkerung wird hier ebenfalls klar unterscheiden.“ Die schwarz-grüne Koalition strebt aus diesem Grund einen gemeinsamen Wahltermin im Frühjahr mit der Stadt Innsbruck an. Zeitgerecht werde man die Gespräche führen, heißt es.

Für SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik macht ein einziger Wahltermin ebenfalls Sinn. „Die Bevölkerung dürfte das ebenfalls begrüßen.“ Die Freiheitlichen finden einen Wahltermin für Stadt und Land begrüßenswert. „Zwei Wahlen innerhalb von wenigen Monaten sind den Menschen nicht zumutbar. Das macht auch keinen Sinn“, erklärt Parteiobmann Markus Abwerzger.

Sollte es so kommen, stünde der Wahltermin bereits fest, denn die Stadt Innsbruck wählt entweder am 15. oder 22. April 2018. „Das ist mit den Fraktionen so abgestimmt“, weist Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer auf entsprechende Vorgespräche in der Landeshauptstadt hin. Ein Wahltermin würde aus ihrer Sicht jedenfalls Sinn machen, wie in Oberösterreich, wo an einem Tag der Landtag sowie die Bürgermeister und Gemeinderäte in der Landeshauptstadt Linz und in den 441 Gemeinden gewählt werden. (pn)