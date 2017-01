Von Max Strozzi

Kitzbühel – Vergangenen Herbst hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen gegen Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) aufgenommen, nachdem der 200 Personen fassende Party-Zubau der Promi-Wirtin Rosi Schipflinger jahrelang ohne Genehmigung durchgehend gestanden sein soll, ohne dass der Stadtchef – mindestens bis 2015 auch Rosis Steuerberater – eingeschritten sei, so der Vorwurf. Die TT berichtete. Nun haken die NEOS mittels parlamentarischer Anfrage nach und verlangen von Justizminister Wolfgang Brand­stetter (ÖVP) Auskunft über den Stand der Ermittlungen. Konkret will NEOS-NR-Abgeordneter Gerald Loacker wissen, ob Zeugen einvernommen wurden, ob der Staatsanwaltschaft entsprechende Baubescheide vorliegen und in welchem Stadium sich die Ermittlungen befinden: ob sie noch laufen, ob sie abgeschlossen, eingestellt oder abgebrochen wurden oder Strafantrag oder Anklageschrift eingebracht wurde.

Nicht unerheblich dürfte sein, wann die Verantwortlichen offiziell darüber in Kenntnis waren, dass der Party-Zubau offenbar nicht – wie vorgeschrieben – nach jeder Veranstaltung abgebaut wurde, sondern laut Sachverhaltsdarstellung jahrelang durchgehend stehen blieb. Diesbezüglich liegen der TT Unterlagen vor, wonach Stadt und BH Kitzbühel von dritter Seite spätestens Anfang 2016 darauf hingewiesen wurden, dass dem fraglichen Party-Zubau offenbar eine dauerhafte Genehmigung fehle. Und auch in der Gemeinderatssitzung vom Juli 2016 sei das Thema möglicher Schwarzbau thematisiert, die Debatte jedoch trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht im Protokoll niedergeschrieben worden, wie GR Alexander Gamper (FPÖ) kritisiert. Er hat diesbezüglich eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht – die TT berichtete.

Wie aus weiteren Unterlagen hervorgeht, hat die Feuerwehr zudem 2014 gegenüber der Stadt und der BH Kitzbühel prekäre Verkehrsverhältnisse und daraus resultierende Verkehrsgefahren kritisiert, die sich im Zuge der Großveranstaltungen auf der Sonnbergstuben ergeben würden. Ein solches Event wäre demnach – zumindest damals – aufgrund der Verkehrssituation nicht genehmigungsfähig gewesen.

Gestern konfrontierte die TT die BH Kitzbühel und Bürgermeister Winkler mit diesen Infos. Die BH will kommende Woche Stellung nehmen. Winkler äußerte sich inhaltlich nicht und ging auf die NEOS los. Deren „politische Performance“ müsse „derart miserabel sein, dass sie sich von Wien aus mit einem Partyzelt in Tirol beschäftigen müssen“, meinte Winkler.