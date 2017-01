Moskau - Für Moskau ist Sigmar Gabriel als neuer deutscher Außenminister nach Einschätzung eines russischen Experten ein angenehmer Verhandlungspartner. „Gabriel geht nicht den Weg des Konflikts, sondern sucht nach Lösungen", sagte Wladislaw Below von der Akademie der Wissenschaften in Moskau. „Das wird in Russland geschätzt."

Die russische Führung solle sich aber keine falschen Hoffnungen etwa auf ein rasches Ende der EU-Sanktionen machen, meinte Below. Der Ukraine-Konflikt und die Lage im Donbass seien auch für Gabriel ein fester Faktor im Verhältnis zu Russland. Als Wirtschaftsminister hatte Gabriel eine Lockerung der Strafmaßnahmen vorgeschlagen. „Doch auch er vertritt die Meinung, dass zunächst der Minsker Friedensplan umgesetzt werden muss", betonte der Deutschland-Experte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Nach seinem überraschenden Vorschlag von Martin Schulz als Kanzlerkandidat der SPD hat Gabriel am Freitag das Amt des Chefdiplomaten übernommen. „Er kommt ins Amt in komplizierten Zeiten", meinte Below. Niemand wisse, wie sich die Weltmacht USA etwa in den Krisen in der Ukraine und Syrien positionieren wird. Martin Schulz sei schon außenpolitisch erfahren und somit eine wichtige Stütze für Gabriel im neuen Amt, kommentierte Below. (APA, dpa)