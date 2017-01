Paris – In der Scheinbeschäftigungs-Affäre um die Ehefrau des französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon ist die Redaktion des Magazins La Revue des Deux Mondes durchsucht worden. Wie am Samstag aus Ermittlungskreisen verlautete, wurden die Büroräume am Donnerstagabend durchsucht.

Penelope Fillon soll bei der Literaturzeitschrift, die einem Freund ihres Mannes gehört, rund 5000 Euro im Monat verdient haben. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, ob sie tatsächlich dort arbeitete.

Die Enthüllungszeitung Le Canard Enchaine hatte am Mittwoch berichtet, der konservative Präsidentschaftskandidat habe seine Ehefrau in seiner Abgeordnetenzeit als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt. Als Assistentin ihres Mannes und seines Nachfolgers in der Nationalversammlung soll Penelope Fillon dem Bericht zufolge über die Jahre rund 500.000 Euro an Staatsgeldern bekommen haben, ohne tatsächlich gearbeitet zu haben. Die Finanzstaatsanwaltschaft eröffnete daraufhin Vorermittlungen wegen des Verdachts der Veruntreuung öffentlicher Gelder.

In der Affäre geht es zudem um eine Beschäftigung von Penelope Fillon beim Magazin La Revue des Deux Mondes. Sie soll dort laut Le Canard Enchaine zwischen Mai 2012 und Dezember 2013 100.000 Euro verdient haben. Der Besitzer des Magazins, Marc Ladreit de Lacharriere, gibt an, Penelope Fillon einen Auftrag für eine „strategische Reflexion“ gegeben zu haben. Der frühere Chef des Magazins, Michel Crepu, bezeichnete dies allerdings als „nicht plausibel“. Er wurde am Freitag von den Ermittlern als Zeuge befragt.

Fillon ist durch die Enthüllungen massiv unter Druck geraten. Der frühere Premierminister galt bisher als Favorit bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl: Bisherigen Umfragen zufolge dürfte er neben der Rechtsextremen Marine Le Pen in die Stichwahl im Mai einziehen und dabei klar gewinnen. (APA/AFP)