Innsbruck – Heute ist der 101. Tag, an dem die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik an der Spitze der Tiroler SPÖ steht. Ihre Selbstreflexion über die ersten drei Monate fällt klar aus. „Ich habe das Gefühl, dass ich die Partei tatsächlich übernommen habe.“ Im Vordergrund steht für sie jedoch die Verjüngung der Tiroler SPÖ, „da sind wir gerade mittendrinnen“. Am 8. April will sie mit ihrem neuen Team vor den Parteitag treten. „Dann werden wir auch deutlich machen, dass die Baustellen beseitigt wurden.“ Die renovierte Parteizentrale in der Innsbrucker Salurnerstraße soll gleichermaßen Sinnbild für die Arbeit der vergangenen Wochen sein.

Mit den seit Dezember laufenden Kandidatennominierungen für die nächsten Landtags- und Nationalratswahlen sind die Genossen laut Blanik aktiver geworden, „die Partei ist in Bewegung“. Das sei das große Defizit in der Vergangenheit gewesen, der SPÖ habe es an Dynamik gefehlt. „Hier benötigt es jedoch ein großes Maß an Eigenverantwortung, deshalb wird es das Signal der Erneuerung auch in jedem Bezirk geben“, betont Blanik. Auch in Innsbruck? „Die Landeshauptstadt ist ein großes Thema, aber dort sollten ebenfalls bis März die Weichen für die nächstjährigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen gestellt werden.“ Am 8. April werden die Kandidatenlisten für landtags und Nationalrat abgesegnet, Blanik will die SPÖ als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl führen.

Den außerordentlichen Parteitag bezeichnet sie als Start in das Jahr der Bewährung mit dem Urnengang im Frühjahr 2018 als Schlusspunkt. Die SPÖ-Vorsitzende sieht die Landtagswahl allerdings auch als Durchgangsstation. „Die Partei und ich benötigen sicher noch Zeit, das weiß ich aus meiner Erfahrung in Lienz. Wir wollen unsere Mandatszahl vor allem halten und, wenn möglich, natürlich stärker werden.“ Das Projekt Tiroler SPÖ hat Blanik auf mehrere Jahre angelegt, aus diesem Grund möchte sie die Erwartungshaltung nicht nur auf die Frage reduzieren, ob wieder eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl angestrebt wird oder nicht. „Zuerst müssen wir einmal stärker werden, andererseits muss zuerst einmal die Macht der ÖVP in Tirol endlich gebrochen werden.“