Von Peter Nindler

Innsbruck – Im Dezember haben Land Tirol, Stadt Innsbruck und das Österreichische Olympische Komitee eine Machbarkeitsstudie für eine mögliche Bewerbung von Tirol/Innsbruck für Olympische Winterspiele 2026 in Auftrag gegeben. Die drängende Frage einer Volksbefragung wie schon bei den zwei Anläufen in den Jahren 1993 und 1997 klammerten LH Günther Platter und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer bisher aus. Trotzdem: Zuletzt hat sich die Olympia-Diskussion vor allem mit der Bürgerbeteiligung nach Vorliegen der Olympia-Studie beschäftigt. Die Kosten für die olympische Expertise betragen rund 300.000 Euro.

Gestern bekamen es Platter und Oppitz-Plörer jedoch eilig, steht doch dem Landeshauptmann im Landtag eine Olympia-Debatte bevor. Die Liste Fritz fordert nämlich in einem Dringlichkeitsantrag „Tirol zukunftsfit: Tiroler Olympiabewerbung für 2026 nicht ohne Volksbefragung!“ zwingend eine Befragung. Die politische Auseindersetzung damit bzw. eine mögliche Ablehnung des Antrags hätte wohl für Zündstoff gesorgt und vor allem den grünen Koalitionspartner in die Bredouille gebracht. Denn für die Grünen ist eine Volksbefragung die Voraussetzung für eine mögliche Bewerbung. Sowohl in Innsbruck als auch im Land.

Deshalb preschten gestern der Landeshauptmann und die Bürgermeisterin vor und präsentierten ihre Vereinbarung über eine Volksbefragung. Wohl um der Debatte im Landtag zuvorzukommen. „Eines ist für uns klar“, gaben sich beide demnach einmütig: „Wenn die Machbarkeitsstudie ergibt, dass dieser neue Weg, den wir einschlagen wollen, für eine Olympiabewerbung Tirols und Innsbrucks möglich ist, werden wir im Anschluss die Bevölkerung umfassend informieren und auf Basis eines breiten Beteiligungsprozesses zielorientiert miteinbinden.“ Platter und Oppitz-Plörer unterstreichen dabei den notwendigen Rückhalt in der Bevölkerung. „Deshalb ist es für uns nur logisch, dass wir die Bevölkerung in ganz Tirol zu diesem Thema befragen werden und uns auch an das Ergebnis gebunden sehen.“ Darüber hinaus sollten weitere Formen der Bürgerbeteiligung zusätzlich zum Einsatz kommen.

Die Politik, für die nur ein neuer Olympia-Weg mit Ökologie und Nachhaltigkeit in Frage kommt, setzt diesmal auf eine landesweite Befragung – und wohl auch Zustimmung wie 1997. Damals stimmten tirolweit 69 Prozent für eine neuerliche Kandidatur, in Innsbruck allerdings 52,6 Prozent dagegen. Für den damaligen Bürgermeister Herwig van Staa war das negative Ergebnis in der Landeshauptstadt jedoch bindend. Inwiefern diesmal das Abstimmungsverhalten in der Host City Innsbruck für eine Bewerbung ausschlaggebend sein wird, darüber dürfte es in den nächsten Wochen ebenfalls politische Diskussionen geben.

Im Mai soll die Machbarkeitsstudie jedenfalls präsentiert werden. Und noch heuer muss Tirol/Innsbruck die Entscheidung bekannt geben, ob man sich bewirbt oder nicht. Bereits 2019 erfolgt die Vergabe der Winterspiele 2026. Deshalb dürfte die Volksbefragung voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober durchgeführt werden.

Die Stimmung in der Bevölkerung zum Thema Olympia ist derzeit gepalten. In der TT-Repräsentativumfrage zum Jahreswechsel sprachen sich 41 Prozent der Befragten klar dafür aus, 29 waren strikt dagegen und 32 Prozent noch unentschlossen.