Innsbruck – Elf Landesgesetze wird Schwarz-Grün entrümpeln. Das bringe 60.000 Bescheide weniger und damit einen Bürokratieabbau, freute sich LH Günther Platter in der „Pressestunde“ am Sonntag. „Die Verwaltungsreform bringt neben Einsparungen auch mehr Transparenz im Landesbudget“, erklärt der grüne Klubobmann Gebi Mair. Die langjährige grüne Forderung nach Transparenz für ausgegliederte Fonds werde umgesetzt. Eben dafür mussten die Grünen viel Kritik seitens der Umweltschutzverbände einstecken. Sie fürchteten um die Zweckwidmung der Gelder. Eingegliedert ins Landesbudget wird, wie berichtet, auch der Naturschutzfonds.

Diskussionsbedarf wird es daher noch genug geben. Am Mittwoch und am Donnerstag tagt der Tiroler Landtag. Die größte Oppositionspartei SPÖ will eine getrennte Abstimmung bei der Verwaltungsreform. „Dass der Naturschutz- und der Behindertenfonds ins Landesbudget eingegliedert werden, lehnen wir ab“, sagt SPÖ-Klubobmann Gerhard Reheis. Dem Rest werde man zustimmen. „Mehr an Reformen war in der schwarz-grünen Koalition nicht drinnen“, kommentiert Reheis. „Von den 600 kreativen Ideen der Beamten ist maximal ein Reförmchen übrig geblieben.“ Tatsächlich waren die Beamten im letzten Jahr sehr kreativ und sahen unter anderem auch in der Verkleinerung des Landtages oder der Gemeinderäte Einsparpotenzial. Zwei Ideen, die nicht angegangen werden.

Von einem „lauen Reförmchen“ spricht auch FPÖ-Chef Markus Abwerzger. „Fakt ist, dass die Beamten des Landes zahlreiche Stunden aufbringen mussten, um Verbesserungsvorschläge vorzulegen, doch wurden diese dann fast nicht beachtet.“ Das gesamte Konstrukt sei somit „viel Lärm um nichts“.

Gebi Mair bleibt dabei: „Wir entrümpeln die Landesgesetzgebung, indem wir alte überholte Gesetze abschaffen, beispielsweise das Landesgesetz über die Gemeindevermittlungsämter, das schon seit vielen Jahren totes Recht war.“ Das Verwaltungsreformgesetz sei nur ein Zwischenschritt, sagt Mair. „Wir werden mit den MitarbeiterInnen im Landesdienst weiter an der Modernisierung der Verwaltung arbeiten.“

Die Grünen stellen auch die erste Frage in der Fragestunde und wollen über ein Rauchverbot für Jugendliche diskutieren. Die Grünen lehnen ein solches ab. Die zweite Frage kommt von der FPÖ. Sie will über die aus ihrer Sicht nicht funktionierende Abschiebepraxis bei straffällig gewordenen Migranten reden. Besonderer Dorn im Auge ist der FPÖ seit Jahren die Nordafrika-Szene in Innsbruck. Am Donnerstag geht es im Landtag um den Tourismus. Die SPÖ macht den Fachkräftemangel zum Thema der Aktuellen Stunde und will von der Landesregierung wissen, was sie für eine Strategie für Qualitätstourismus hat. (aheu)