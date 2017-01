Von P. Nindler und A. Heubacher

Innsbruck – Der Superwahlsonntag im April 2018 mit Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahlen setzt jetzt das Personalkarussell in der Landeshauptstadt in Gang. Und dabei spielen diesmal prominente Landespolitiker eine gewichtige Rolle. FPÖ-Landtagsklubchef Rudi Federspiel wurde bereits als blauer Bürgermeisterkandidat gekürt. Die SPÖ trifft diese Entscheidung am 11. März. Mit Landtagsabgeordneten Thomas Pupp, Innsbrucks SP-Obmann Helmut Buchacher, dem Chef des Arbeitsmarktservice Toni Kern und dem ehemaligen Stadtrat Walter Peer wurden zuletzt vier Kandidaten gehandelt.

Für Kern „ist eine Kandidatur aus beruflichen Gründen jedoch kein Thema“. Pupp und Buchacher führten gestern ein Gespräch. Ein Landtagsticket ist für Pupp nicht mehr drinnen, wobei er seine politische Zukunft ohnehin in Innsbruck sieht. „Ich liebe diese Stadt“, betont er. Offen hat Pupp deshalb Interesse bekundet, sich als Spitzenkandidat zu bewerben. SPÖ-Landesvorsitzende Elisabeth Blanik bezeichnet Pupp ebenfalls als mögliche Option.

Buchacher geht es um die „beste Lösung für die SPÖ. Dafür bin ich auch bereit, in die zweite Reihe zurückzutreten.“ Allerdings nimmt sich der Innsbrucker SPÖ-Chef selbst noch nicht aus dem Rennen. Er spreche derzeit mit vielen in- und außerhalb der Partei. „Im Interesse der Partei würde ich mich auch der Aufgabe stellen.“ Bei der Wahl zum roten Innsbrucker Stadtpartei-Chef hat Buch­acher Pupp auf die Plätze verwiesen. Aufgrund des Parteistatuts und seiner langen Parteizugehörigkeit benötigt Buchacher eine Zweidrittelmehrheit, um Spitzenkandidat werden zu können, Pupp nicht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Buchacher Walter Peer als Bürgermeisterkandidaten wünschen würde. Der gibt sich zurückhaltend. Er gehe in seinem Beruf voll auf. Der Job des Politikers sei aber eine spannende Aufgabe. Eine mögliche Kandidatur lässt Peer damit offen.

Bei den Grünen soll sich Ende April entscheiden, wer Spitzenkandidat wird. Die derzeitige Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider geht ins Rennen, Georg Willi überlegt noch. Willi war jahrelang Klubobmann im Landtag und sitzt jetzt im Nationalrat. 2006 ritterte er schon einmal um den Sessel des Bürgermeisters. Ohne Erfolg. Jetzt ist eine Zweiteilung laut Stadtrecht nicht mehr möglich. Der Spitzenkandidat der Partei ist auch Bürgermeister-Kandidat. Beides traut sich Pitscheider zu. Dass auch Willi antreten könnte, nimmt sie „spielerisch“, meinte sie gestern. „Konkurrenz belebt die Sinne.“ Willi, dem Umfragen ein weitaus besseres Abschneiden bei der Bürgermeister-Direktwahl attestieren, sagt, er denke noch nach. Die Entscheidung fällt bei den Grünen der Bezirksausschuss. Dort müssten sowohl Willi als auch Pitscheider versuchen, möglichst viele ihrer Sympathisanten zu mobilisieren.

Der grüne Rathausklub ist alles andere als begeistert, wenn Willi antritt.

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer könnte Willi als Kampfansage werten. Und das hat schon einmal einer Partei nicht gutgetan. Als die ÖVP Christoph Platzgummer aus dem Hut zauberte, landeten die Schwarzen auf der Oppositionsbank. Bis Oppitz-Plörer sie zurückholte. Dass die Fraktion der Bürgermeisterin, also Für Innsbruck, mit der ÖVP fusionieren könnte, ist für Franz Gruber „definitiv ausgeschlossen“. Gruber ist als ÖVP-Stadtpartei-Chef vor Kurzem erst wieder gewählt worden. Konkurrenz gibt es in den eigenen Reihen kaum bis gar nicht. Offen lässt Gruber, ob er Spitzenkandidat wird und ob die ÖVP in der Stadt einen Bürgermeister-Kandidaten stellen wird. „Das werden wir bis Jahresende entscheiden.“ Eine Personaldebatte sei verfrüht.

ÖVP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun sieht die Gremien am Zug. Die müssten entscheiden und hätten noch Zeit. Keinen Bürgermeister-Kandidaten aufzustellen, gilt in ÖVP-Kreisen als eher unwahrscheinlich. Kein Kandidat, weniger Motivation im Wahlkampf zu laufen, lautet die einfache Rechnung. Weniger laufen sollen auf jeden Fall die Wähler, Innsbruck und die Landtagswahlen werden an einem Termin stattfinden. Zweimal müssen die Innsbrucker nur laufen, wenn es eine Bürgermeister-Stichwahl gibt. Wie beim letzten Mal im Jahr 2012.

Noch einmal wissen will es auch ÖVP-Polit-Urgestein und Innsbrucks Ex-Bürgermeister Herwig van Staa. Der Landtagspräsident will für den Seniorenbund kandidieren, der dann mit der ÖVP koppelt.