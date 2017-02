Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – 9000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche (BGF). Mehr Fläche genehmigte der Innsbrucker Bauausschuss in seiner Sitzung am 13. Jänner dem neuen Turmprojekt „P3“ von Pema-Chef Markus Schafferer nicht. Knapp drei Wochen später könnte der Innsbrucker Bauausschuss heute seinen Beschluss bereits wieder für null und nichtig erklären. Dann nämlich, wenn die Mitglieder einem neuen P3-Vorschlag die Zustimmung erteilen.

Diese Kompromissvariante sieht eine Erhöhung der BGF auf nun 10.500 m² und eine Festschreibung der – bis dato offenen – Kubatur auf 35.200 Kubikmeter vor. Dafür garantiert Schafferer der Stadt, dass die Hotelkette Motel One in den Turmstandort in der Südbahnstraße mit einer Kapazität von maximal 180 Zimmern und einer Skybar auf der Dachterrasse des Gebäudes einziehen wird. Die restliche Nutzung werde sich auf Wohnen (rd. 3000 m² BGF) und Büro (rd. 2000 m²) aufteilen. Schafferer hat diesen Vorschlag nach Rücksprache mit Motel One und internen Optimierungen bei den Raumhöhen vorgelegt. Mit der Stadtplanung sei er akkordiert. Schafferer betont, damit ein Limit erreicht zu haben, jedoch sei dieser Vorschlag für die Stadt von erheblichem Mehrwert. Denn mit den vom Ausschuss beschlossenen 9000 m² wäre ein Motel One nicht möglich gewesen, betont Schafferer gegenüber der TT erneut.

Da die Stadtplanung nicht über diesen Vorschlag entscheiden könne, müsse eine politische Willensbildung her, sagt Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne). Und somit der Ausschuss neuerlich befasst werden. Die Grünen haben sich noch nicht festgelegt. Umso mehr die SPÖ, wie Stadtparteichef Helmut Buchacher der Pema ausrichten lässt. Die Roten lehnen ab. Ebenso wie die ÖVP unter StR Franz Gruber. Man bleibe bei den 9000 m² und der Forderung nach Begrenzung auf 160 Hotelzimmer. „In Wahrheit konterkariert sich der Ausschuss selbst, wenn er jetzt wieder etwas Neues beschließen sollte“, sagt Gruber. Ausschussobmann Lucas Krackl (FI) wäre dem Vorschlag nicht abgeneigt. Kurios sei die Situation dennoch.