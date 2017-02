Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im Juni 2015 wurde die neue Wache der Freiwilligen Feuerwehr Wilten im Westen des Stadtteils Sieglanger offiziell eröffnet. Ein kleiner Festakt, um den im Vorfeld im Rathaus politisch kein großes Aufsehen gemacht wurde. Wohl auch, um dieses viel kritisierte Kapitel in der Innsbrucker Stadtgeschichte ein für allemal abzuschließen. Still und heimlich. Gestern holte das umstrittene Bauprojekt die Stadtpolitik wieder ein. In einem Prüfbericht hat das weisungsfreie Kontrollamt sozusagen Vergangenheitsbewältigung betrieben. Ein Bericht, der dem Kontrollausschuss vorgelegt wurde und politischen Sprengstoff birgt. Fündig wurden die Prüfer in fast allen Bereichen:

1 Standort: Ein technisches Büro hatte den nunmehrigen Standort – eingekeilt zwischen Autobahn, ÖBB-Trasse und Geroldsbach – unter drei Grundstücken bestgereiht. Dass das Areal als Retentions- und somit als gelbe Gefahrenzone ausgewiesen war, interessierte offenkundig keinen. Vielmehr wurde der Bau auf Stelzen gestellt, um dieses Risiko zu minimieren. Bedenken der Wildbach- und Lawinenverbauung bezüglich der Erreichbarkeit der Wache im Hochwasserfall wurden ebenfalls in den Wind geschlagen. Rechtlich gesehen dürfen Feuerwehrmitglieder derzeit nur über die östliche Brücke zur Wache zufahren – doch diese Zufahrt ist im Hochwasserfall nicht garantiert. Andererseits darf die Zu- und Abfahrt der Wache über die Autobahn nur durch Einsatzfahrzeuge erfolgen. Dieser Umweg muss – laut behördlichen Auflagen – selbst für Einsätze im Sieglanger in Kauf genommen werden. All das hätte zu einer Neubewertung des Standortes führen müssen, sagt das Kontrollamt.

2 Grundstückskauf: Das rund 5700 m² große Areal musste die Stadt von einer Privatperson erwerben. Und das war ausgerechnet der Kommandant der FF Wilten, die TT berichtete bereits im Jänner 2011. Selbiger hatte die Flächen 2006 erworben. Für knapp 227.600 Euro oder fast 40 €/m². Im selben Jahr war der Neubau im Regierungsprogramm der damaligen Koalition von BM Hilde Zach festgeschrieben worden. 2007 erfolgte der politische Grundsatzbeschluss. Ein ursprüngliches Kaufangebot der Stadt lag bei 40 €/m², der Verkäufer soll dem Kontrollamt zufolge nach einer ersten Verhandlungsrunde 170 € gefordert haben. Um die damals gültige Spekulationsfrist von zehn Jahren auszublenden, stand auch eine Ratenzahlung im Raum. 2009 legte die Stadt mit rund 71 €/m² ein neues Angebot. Eine kurzzeitige Einigung zerschlug sich – ein Gegenangebot der Verkäuferseite beruhte schließlich auf 150 €/m². Nach einem Lokalaugenschein mehrerer Beteiligter im September 2009 sprach sich Zach für einen Kauf der Grundstücke und Fortführung der Kaufverhandlungen aus. Im August 2009 legte die Stadt nach: 100 €/m². Doch erst nach einem Gespräch zwischen der heutigen BM Christine Oppitz-Plörer – sie stand dem Standort eher kritisch gegenüber – und dem Verkäufer am 2. März 2010 wurde ein Verhandlungsergebnis erzielt, auf welchem der spätere Liegenschaftstransfer aufbaute. Demzufolge wurden 132,13 €/m² bzw. ein Kaufpreis von 753.000 € vereinbart. Zur Kaufpreisfindung lag der Kontrollabteilung nur eine handschriftliche Gesprächsnotiz vor. Nur einen Tag später schoss das Referat für Grundstücksbewertungen seine Kalkulation für das Areal mit 118,8 €/m² nach. Zu Erinnerung: Die ursprünglichen städtischen Bewertungen lagen bei 40 bzw. 71 €/m²! Dem Kontrollamt kommt das spanisch vor: „Eine verhandlungsnachgängige Neubewertung könnte den Anschein erwecken, den erreichten Kaufpreis rechtfertigen zu wollen.“ Der Gemeinderat segnete den Deal (Kaufpreis auf 15 Jahresraten) mehrheitlich im Juni 2010 ab.

3 Bauabwicklung: Recht schnell stellte sich ab 2012 nach ersten Vorarbeiten heraus, dass der Boden kontaminiert war und nicht tragfähige Schichten enthielt. Bodenerkundungen im Vorfeld hatte die Stadt unterlassen. Mehrkosten von bis zu 380.000 Euro waren zu erwarten. Politisch stand deshalb eine Rückabwicklung des Grundankaufs im Raum – dies sollten IIG und Stadtverwaltung prüfen. Ein Vorlagebericht der Finanzabteilung an den Stadtsenat basierend auf einem IIG-Statusbericht vom Dezember 2013 samt Rechtsgutachten zur Rückabwicklung sah laut Prüfer entweder nie den Senat oder schien nicht in den Protokollen auf. Zudem deckten die Prüfer auf, dass eine Gewährleistungsklausel im Verkaufsvertrag erst nachträglich fallen gelassen wurde. Auf wessen „Wunsch“ ist unklar.

4 Kosten: Vor dem Architekturwettbewerb für den Neubau schätzte die IIG, wie berichtet, die Gesamtkosten auf 2,94 Mio. €. Tatsächlich kam das Projekt alles in allem auf 4,56 Mio. €. Offen ist noch eine steuerrechtliche Sache. Gewährt das Finanzamt keinen Vorsteuerabzug, kommen rund 590.000 € hinzu.