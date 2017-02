Von Peter Nindler

Innsbruck – Wendelin Weingartner kommt vom Arbeitsmarktservice zum TT-Gespräch. Der Altlandeshauptmann sucht nämlich eine Lehrstelle für einen Flüchtling. „Flüchtlinge benötigen eine Beschäftigung, das schafft Perspektiven. Sprache und Arbeit sind Voraussetzungen für die Integration“, sagt Weingartner, der am Dienstag 80 Jahre wird.

Zweimal in der Woche holt er Asylwerber aus dem Flüchtlingsheim in der Innsbrucker Rei­chenau ab, lernt mit ihnen Deutsch und kümmert sich um ihre Alltagssorgen – als engagierter freiwilliger Helfer. Weingartner ist froh über die Einblicke, die er dabei erhält. „Denn die Flüchtlingspolitik ist eine der entscheidenden Fragen in unserer Zeit. Oberflächlich wird heute über eine Vielzahl von Gefährdungen gesprochen, man übersieht dabei jedoch oft die Einzelschicksale. “

Der Ex-VP-Politiker zeichnet nicht alles positiv, „weil manche Asylwerber selbst zu wenig tun. Aus dem Müßiggang heraus entstehen dann Probleme und Konflikte.“ Gleichfalls hält er Obergrenzen und einen zeitlich begrenzten Asylstatus für sinnvoll. „Sollte sich die Lage in Syrien oder anderen Kriegsgebieten entspannen, könnten die Menschen dann mit den in Österreich erlernten Fertigkeiten in ihrer Heimat helfen.“

Nach seinem Rückzug aus der Landespolitik im Oktober 2002 hat Wendelin Weingartner einen eindeutigen Schnitt mit der Politik gemacht. „Das schafft klare persönliche Verhältnisse, das habe ich bei beruflichen Veränderungen ebenso gehalten.“ Er wollte nie ein politischer Zwischenrufer werden, ein politischer Kopf ist er nach wie vor – Weingartner beobachtet die Entwicklungen und Veränderungen dennoch ganz genau. Wie in seiner politischen Karriere lässt sich der 80-Jährige aber auch heute nicht in eine vorgefertigte Schablone pressen.

Politik bedeutete für den nach wie vor begeisterten Skitourengeher immer strategisches Abwägen. Und so überrascht es nicht, dass er sich gut vorstellen könnte, „heute wieder Landeshauptmann von Tirol zu sein“. Vielleicht wäre manches schwieriger, „aber Tirol ist so ein liebenswertes und wunderbares Land. Es gibt deshalb keinen Grund, nicht Landeshauptmann werden zu wollen.“

Als bekennender Föderalist hält Weingartner nichts vom stets wiederkehrenden Länder-Bashing. „Aber das geht schon seit Jahrzehnten so, weil die Zentralstellen in Wien nicht erkennen, dass die Menschen spürbare Verantwortlichkeiten wollen.“ Deswegen funktioniere die Demokratie in der unmittelbarsten Ebene, nämlich in den Gemeinden, am besten. „Im Land ist das auch noch der Fall. Doch je höher hinauf, desto schlechter wird es.“

Weingartners Zustandsbeschreibung der aktuellen Bundes- und Landespolitik fällt für Wien wenig schmeichelhaft aus, für Innsbruck deutlich besser. Dass es in der Bundesregierung nicht reibungslos laufe, hängt für den langjährigen Tiroler ÖVP-Chef vor allem mit den handelnden Personen zusammen. Von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist er enttäuscht und bezeichnet ihn als „politische Kunstfigur“. Kern habe keine sozialdemokratischen Grundkompetenzen, sein Plan A „ist ein reines Wahlprogramm“.

Doch seine Partei macht bei diesem „Egoismus“ ebenfalls mit, gibt Weingartner offen zu. „Und dann wird es mit einem gemeinsamen Auftreten der Koalition recht schwierig.“ Als zunehmenden Risikofaktor für den Fortbestand der rot-schwarzen Bundesregierung auf Seiten der ÖVP stuft er Innenminister Wolfgang Sobotka ein. „Das hat die ÖVP Niederösterreichs LH Erwin Pröll zu verdanken.“ Kein Problem hätte Weingartner mit neuen Koalitionsvarianten nach der nächsten Nationalratswahl – inklusive FPÖ. „Denn die Demokratie lebt vom Wechsel, ansonsten muss nicht mehr gewählt werden.“ Wobei er bei der FPÖ einschränkt, „dass sie sich von ihrer Feindbildpolitik verabschieden muss und nicht ständig Vorurteile in die Bevölkerung tragen darf“. Das gelte im Bund wie im Land. Weingartner hätte 1999 in Tirol eine Koalition mit der FPÖ bevorzugt, sie ist einen Tag vor der Unterzeichnung des Regierungsübereinkommens an personellen Fragen gescheitert.

Die Tiroler Volkspartei unter LH Günther Platter sieht er gut aufgestellt, Weingartner traut ihr bei der Landtagswahl 2018 erneut ein Ergebnis um die 40 Prozent zu. Den Wechsel von Schwarz-Rot zu Schwarz-Grün im Jahr 2013 sieht er im Rückblick als „innovativ“, doch jetzt müsse man aufpassen, dass es nicht zu grün in Tirol wird. Soll Schwarz-Grün in die Verlängerung gehen? Für Weingartner kommt es auf den Wahlkampf an – und auf die dort vertretenen Positionen. „Die ÖVP soll sich deshalb alle Optionen offenhalten.“ Das hat Platter bereits angekündigt.

20 Jahre nach der letzten Olympia-Volksbefragung erinnert sich Weingartner noch gut an „dieses Negativ-Erlebnis“ zurück. „Es war ein Fehler, dass es diese politische Bindung in Innsbruck gab, denn landesweit stimmten mehr als zwei Drittel für eine Bewerbung. Das darf diesmal nicht mehr passieren.“ Ganz ist Weingartner nicht davon überzeugt, dass Tirol erneut auf Olympia setzten sollte, sondern auf nachhaltige touristische Strukturen. „Aber Olympia und Weltmeisterschaften sind immer ein Ansporn dafür, dass etwas Neues im Land passiert und in Infrastruktur investiert wird.“

Seinen 80er möchte Wendelin Weingartner kleinhalten, weil als „öffentliche Person“ sieht er sich nicht mehr.

