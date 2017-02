Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Das Kapitel „Integration“ im neuen Arbeitsprogramm der Bundesregierung sorgt nach wie vor für kontroverse Diskussionen. Die verlangte Neutralität des Staates in Sachen Religion und Weltanschauung und die Frage, ob das Kruzifix weiter in Klassenzimmern und Gerichtssälen hängen soll, lassen die Meinungen weit auseinander gehen.

Olivier Dantine, Superintendent der Evangelischen Kirche für Salzburg und Tirol, ist für eine differenzierte Betrachtung des Themas: „In der Schule sehe ich kein Problem. Offenheit fördert im Unterricht sogar die Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Fragen. Im Gerichtssaal ist größere Sensibilität gefragt: Es muss klar sein, unter welcher Autorität Recht gesprochen wird. Das gilt auch für das Kreuz.“

Georg Schärmer, Direktor der Caritas Tirol, „würde es nicht stören, wenn in einem Klassenzimmer neben dem Kreuz auch Symbole anderer staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften ihren Platz finden würden. Religiöse Symbole gänzlich aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, wäre ein Kulturbruch.“ Menschen, die das fordern, fehle es „am nötigen Respekt vor dem religiösen Empfinden vieler Menschen und der Kulturgeschichte“.

Ramazan Demir, Imam der Islamischen Glaubensgemeinschaft und Leiter der Islamischen Gefängnisseelsorge in Österreich, spricht von einer Doppelmoral: „Auf der einen Seite möchte man aufgrund der so genannten ,Neutralität‘ das Kopftuch verbieten, auf der anderen Seite das Kreuz behalten. Wo ist hier die Gleichberechtigung?“

Beate Palfrader, Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Tirol, verweist bezüglich der Kreuze in den Klassenzimmern „auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 9.3.2011, GZ G287/09, in dem er festgestellt hat, dass es sich beim Kreuz um ein ,Symbol der abendländischen Geistesgeschichte‘ handelt, dessen Bedeutung über das rein Religiöse hinausreicht“. Die Aussage im Arbeitsprogramm der Bundesregierung, dass der Staat verpflichtet sei, weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten, finde deshalb ihre Zustimmung. „Jedoch erkenne ich innerhalb der in Österreich bestehenden Religionsfreiheit auch die Toleranz gegenüber allen religiösen Bekenntnissen und deren Symbolen als konstitutiven Inhalt an.“

Für Klaus Schröder, Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck, ist der Staat zu einer „neutralen Ausübung von Hoheitsgewalt“ verpflichtet: „Die ,distanzierende Neutralität‘ betrifft den Verhandlungssaal wie den Richter selbst. Richterinnen und Richter haben also während der Verhandlungen und bei der Urteilsverkündung auf das Tragen von religiösen Symbolen jeglicher Art zu verzichten.“

Ähnlich argumentieren Michael Ortner, Vorsitzender der Landesleitung Tirol, Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, und Christoph Madlener, Obmann der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, Sektion Tirol: „Das Tragen aller religiöser oder weltanschaulicher Symbole ist mit dem Gebot der staatlichen Objektivität nicht im Einklang. Unseres Erachtens muss dies konsequenterweise auch für Kreuze im Verhandlungssaal gelten. Wir weisen darauf hin, dass es aber (im Unterschied zu Schulen) keine gesetzliche Bestimmung gibt, die Kreuze im Verhandlungssaal vorschreibt, sie sind nur bei (sehr selten durchgeführten) Beeidigungen erforderlich.“

Weil Kreuze auch auf Bergspitzen stehen und Österreichs Berge zum überwiegenden Teil im Besitz der öffentlichen Hand sind, könnte sich die anhaltende Diskussion auch auf die Gipfelkreuze ausweiten. Andreas Ermacora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, hält davon wenig: „Wir (der ÖAV, Anm.) sehen uns in der Tradition unseres westlichen Kulturkreises stehend. Diese Geisteshaltung umfasst das Bekenntnis zu einem richtig verstandenen Heimatbegriff und dessen Symbolen. Dazu gehört auch das Gipfelkreuz als Sinnbild religiöser Verbundenheit. Liberalität und Weltoffenheit heißen nicht, Herkunft und den damit verbundenen Wertebegriff zu verleugnen.“

Nicht minder kontroversiell ist die Diskussion, was das Tragen von Kopftüchern bzw. das Vollverschleierungsverbot anbelangt. Für Ramazan Demir etwa ist wichtig, was im Kopf, nicht was auf dem Kopf ist: „Die rechtspopulistische Forderung nach einem Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ist eine eindeutige Diskriminierung. Einige machen leider den Fehler, dass sie das Kreuz mit dem Kopftuch gleichsetzen. Das Kreuz ist ein religiöses Symbol, aber das Kopftuch nicht. Das Kopftuch ist eine religiöse Bekleidung, es gehört für viele Musliminnen zu ihrer Glaubenspraxis.“ Das Vollverschleierungsverbot ist für ihn „einfach populistisch“.

Olivier Dantine sieht das Verschleierungsverbot skeptisch: „Ein eigenes Verbot für ein Problem, das nur wenige Menschen betrifft, halte ich für Symbolpolitik. Wenn die Folge ist, dass Frauen gar nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen, bewirkt das Verbot das genau Gegenteil von dem, was es erreichen will.“

Pragmatisch antwortet Ermacora, der im Zivilberuf Rechtsanwalt ist: „Die Vollverschleierung in Gerichtssälen ist für mich nicht vorstellbar. Ich will wissen, wer mein Gegenüber ist, wenn ich ihn befrage oder mit ihm verhandle. Dies gilt für Richter, Anwälte, Parteien und Zeugen.“

Auch Georg Schärmer ist für das Verschleierungsverbot, „nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Kommunikation soll weitestgehend ,barrierefrei‘ möglich sein. Ein Vollverschleierungsverbot könnte vereinzelt auch Nötigungen einen Riegel vorschieben.“ Das Kopftuch hingegen ist für den Tiroler Caritas-Direktor weder ein politisches noch ein religiöses Symbol. Schärmer: „Kein Staat hat das Recht, so weitreichende Bekleidungsvorschriften zu erlassen. Mit Verlaub: Manchen Politikern würde ich gerne ein Kopftuch verpassen, damit die größte ,Hirnrissigkeit‘ verdeckt ist. Wir haben wahrhaft größere Herausforderungen zu meistern, als über Kopfbedeckungen zu streiten.“

Die generelle Verschärfung der Asylrichtlinien löst bei manchen Unbehagen aus, auch bei Superintendent Dantine: „In Fragen der Integration wird verstärkt auf Zwang und drohende Sanktionen gesetzt, das halte ich für den falschen Weg. Viel entscheidender wären individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess.“

Für Georg Schärmer sei es vorerst einmal wichtig, „das wertvolle und für viele Menschen lebensrettende Gut des Asyls nicht permanent zu diffamieren beziehungsweise schlechtzureden“. Allerdings steht für den Tiroler Caritas-Direktor „außer Frage, dass sich ein Land vor ,schwarzen Schafen‘ und Menschen, die das Recht auf Asyl missbrauchen, schützen muss. Darüber hinaus müssen die Anstrengungen zur Bekämpfung der Fluchtursachen mit der gleichen Intensität angegangen werden wie die notwendigen Regulierungen rund um das Flüchtlingswesen“.

Ramazan Demir warnt davor, dass die aktuelle Linie in Bezug auf Integration die Stimmung aufheizt: „Integration heißt, das Wir-Gefühl hervorzuheben. Ob Kopftuch oder Kippa – wer so etwas trägt, wird als Teil einer religiösen Minderheit sichtbar. Es wäre aber fatal zu unterstellen, damit stünde diese Person nicht voll hinter dem österreichischen Rechtsstaat, den Werten von Glaubens- und Gewissensfreiheit und Demokratie oder könnte diese nicht vermitteln.“