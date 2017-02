Belgrad, Prishtina – Nachdem die jüngsten zwei Runden im EU-vermittelten Normalisierungsdialog zwischen Serbien und dem Kosovo keine Fortschritte gebracht haben und es darüber hinaus zu Spannungen gekommen ist, werden dem Kosovo von serbischen Medien Kriegspläne vorgeworfen. So titelte der Kurir in seiner Freitagausgabe: „Die Albaner bereiten einen Krieg vor.“

„Die Albaner zünden das Pulverfass im Kosovo an“, titelte Blic, und Politika formulierte: „Säbelrasseln in Pristina“. „(Der kosovarische Präsident Hashim) Thaci will Krieg führen“, schreibt die Regierungszeitung Novosti. „Polizei und Militär seien in Bereitschaft, weil ein Funken genügt, um die Kriegslunte anzuzünden.“

Inmitten von „Feindesland“

Allerdings sind solche Meldungen auch mit Vorsicht zu genießen, denn in wahrscheinlich keinem Land in Europa halten die vielen Boulevardzeitungen die Menschen so sehr in Atem wie in Serbien. So kritisiert das Medienzentrum in Sarajewo kürzlich in einer aktuellen Analyse die serbischen Zeitungslandschaft: Es gäbe nichts auf dieser Welt, was für Serben und Serbien keine Bedrohung darstelle. Überschwemmungen, Mücken, Drohnen, Albaner, Faschisten, Muslime, ausländische Söldner, heimische Verräter, die USA, die EU, die NATO, die Opposition, Flüchtlinge, der IS, das Staatsdefizit - so sehe das verzerrte Bild der Wirklichkeit aus“.

Kritik kommt dabei auch aus dem Land selber, so die Salzburger Nachrichten über die Medienlandschaft Serbiens. Mit Lügen, Verstößen gegen die Unschuldsvermutung, der Veröffentlichung von Opferidentitäten und Darstellung von Spekulationen als Tatsachen habe die serbische Tagespresse von März bis Dezember 5447 Mal gegen den ethischen Kodex verstoßen, so das Ergebnis des unabhängigen „Presserates“, das vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich Richtlinien, die sich serbische Medien selbst gegeben haben.

Hintergrund der Aufregung: Die Staats- und Regierungsspitzen beider Länder hatten am Mittwoch im Streit ein Vermittlungsgespräch der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel verlassen. Der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic traf sich am Donnerstagabend mit Vertretern der serbischen Minderheit im Kosovo und erhob ähnliche Vorwürfe wie in den Zeitungen. Staatspräsident Tomislav Nikolic beklagte sich gegenüber den Botschaftern der USA, Russlands und Chinas in Belgrad über das Verhalten der kosovarischen Seite bei der jüngsten Dialogrunde.

Neue „Berliner Mauer“

Die Kriegsrhetorik entzündete sich aktuell an einer symbolisch wichtigen Brücke über den Ibar-Fluss in der zwischen Albanern und Serben geteilten Stadt Mitrovica. Die kosovarische Regierung will dort eine gerade von Serbien errichtete Mauer an der Brücke mit Gewalt einreißen, weil sie die eigentlich verabredete Bewegungsfreiheit verhindere.

Die Behörden im serbischen Nordteil von Mitrovica sagen, es handle sich um eine Unterstützungsmauer für die dahinter gelegene, neu errichtete Fußgängerzone. Im Südteil spricht man schlicht von einer neuen „Berliner Mauer“. Die Mauer war am Mittwochabend offenbar Hauptthema in Brüssel. Der kosovarische Parlamentspräsident Kadri Veseli hatte früher den 1. Februar oder den 17. Februar, den Jahrestag der Unabhängigkeit, für die Schleifung der Mauer genannt. Eigentlich hätte die Brücke wie vereinbart am 20. Jänner eröffnet werden sollen. Das wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Brüssel appellierte am Donnerstagabend an den Kosovo und an Serbien, wie abgemacht auf eskalierende Äußerungen zu verzichten und die Bemühungen um die Senkung der Spannungen fortzusetzen. Diese sind seit dem Jahresbeginn gestiegen. (APA, dpa, TT.com)