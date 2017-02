Von Daniel Bosque/AFP

Barcelona/Madrid – Der frühere katalanische Regionalpräsident Artur Mas hat am Montag vor Gericht die Verantwortung für die Volksbefragung übernommen, bei der die Bevölkerung am 9. November 2014 über das Vorhaben einer Unabhängigkeit von Spanien abstimmen konnte. „Ich bin der Hauptverantwortliche dieser Idee von Teilhabe“, sagte Mas vor einem Gremium von drei Richtern des Berufungsgerichts in Barcelona.

Mas antwortete auf Katalanisch, auch wenn ihm Fragen auf Spanisch gestellt wurden. „Ich bin für alles verantwortlich“, sagte der Ex-Regionalpräsident, der dieses Amt von 2010 bis 2016 ausübte. Die Abstimmung über die Unabhängigkeit habe „tiefe Gründe“, sie sei keine „Laune“ gewesen, sondern die „Konsequenz“ aus „klaren Aufträgen des katalanischen Parlaments“.

Justiz hatte Volksbefragung im Vorfeld untersagt

Die Volksbefragung wurde damals abgehalten, obwohl dies von der spanischen Justiz untersagt worden war. An der Abstimmung beteiligten sich 2,3 Millionen der 6,3 Millionen Stimmberechtigten. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer stimmten für die Unabhängigkeit. Außer Mas müssen sich vor dem Berufungsgericht in Barcelona auch seine damalige Stellvertreterin Joana Ortega und die ehemaligen Bildungsministerin Irene Rigau verantworten.

Mas wurde bei seinem Eintreffen von rund 40.000 Anhängern gefeiert. Sie demonstrierten vor dem Gericht für die Unabhängigkeit von Spanien. Sie schwenkten die Fahnen der Unabhängigkeitsbewegung und riefen „Unabhängigkeit! - Wir wollen abstimmen! - Nieder mit der spanischen Justiz!“

Mas will vor Menschengerichtshof ziehen

„Es ist das erste Mal, dass eine demokratische Regierung vor Gericht steht, weil sie die Bevölkerung hat abstimmen lassen“, sagte Mas. Das sei ein „beispielloser“ Vorgang. Er kündigte an, notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Der spanische Außenminister Alfonso Dastis vertrat die Ansicht, der Prozess in Barcelona sei ein Beweis für die „Herrschaft des Rechts“.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die drei Angeklagten wegen zivilen Ungehorsams und Fehlverhaltens ein Verbot politischer Ämter von bis zu zehn Jahren. Ihre Verteidigung argumentiert, die Angeklagten hätten sich lediglich für das „Recht auf Meinungsfreiheit“ der 7,5 Millionen Einwohner Kataloniens eingesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hält Mas unter anderem vor, Schulgebäude und Computer für den Wahlgang genutzt zu haben. Der Prozess wurde nach der ersten Befragung der drei Angeklagten auf Dienstag vertagt. Die Verhandlungsdauer ist bis Freitag angesetzt.

Bindendes Referendum soll vorbereitet werden

Für die spanische Regierung ist die Frage der Unabhängigkeit Kataloniens von fundamentaler Bedeutung. Der konservative Regierungschef Mariano Rajoy sagte, dies sei die größte Herausforderung für Spanien im Jahr 2017.

Die Anhänger der Unabhängigkeit wollen im Laufe des Jahres, spätestens im September, ein Referendum über die Selbstbestimmung veranstalten, dessen Ausgang rechtlich bindend sein soll. In der vergangenen Woche hieß es in mehreren Zeitungsberichten, die Regierung in Madrid wolle in diesem Falle Schulen mit Wahllokalen schließen und die Befehlsgewalt über die Polizei in Katalonien übernehmen, die normalerweise bei der Regionalregierung liegt.

Laut Umfragen liegen Befürworter der Unabhängigkeit und der weiteren Zugehörigkeit zu Spanien in Katalonien nahezu gleichauf. Allerdings gibt es eine klare Mehrheit dafür, ein Referendum zuzulassen.