Von Peter Nindler

Innsbruck – Hinter den Kirchentüren rumort es immer lauter. Denn nicht nur in der Diözese Innsbruck wird das lange Warten auf einen Bischof mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. Auch der päpstliche Botschafter in Österreich, Nuntius Peter Stephan Zurbriggen, soll darüber mehr als verwundert sein. Gleichzeitig verdichten sich wie bereits bei der Nachfolge von Reinhold Stecher (1997) oder Alois Koth­gasser (2003) die Hinweise auf einen Überraschungskandidaten.

Zwar soll es sich um Würdenträger aus Tirol handeln, doch sie stehen nicht auf dem im Jänner 2016 erstellten Wunschzettel der Diözese. Als hochrangige Theologen in Rom dürften sie aber dem bevorzugten Anforderungsprofil des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, entsprechen.

Der Schönberger Franziskaner David Volgger (52), der an der Päpstlichen Universität Antonianum lehrt, sowie der aus Innsbruck stammende Kirchenrechtler und zweite Kirchenanwalt am vatikanischen Höchstgericht Nikolaus Schöch (57) sollen hochrangige Fürsprecher für eine Ernennung zum Bischof in Innsbruck haben. Volgger hält zudem engen Kontakt mit seiner Heimatgemeinde und hilft dort regelmäßig aus.

Der Nuntius hat der Bischofskongregation bereits im November fünf Vorschläge übermittelt. Sie hätten einen (engen) Tirol-Bezug und würden die Wünsche der Diözese abbilden, heißt es. Administrator Jakob Bürgler, der Innsbrucker Pfarrer Franz Troyer oder der Regens des Priesterseminars Roland Buemberger werden hier stets genannt.

Caritas-Direktor appelliert: Ortskirche miteinbeziehen

Einmal mehr wird mittlerweile in der Diözese darüber diskutiert, wie Rom mit den Wünschen der Ortskirche umgeht. Bei den vergangenen zwei Bischofsernennungen wurden sie nicht berücksichtigt, wenngleich Scheuer wie auch zuvor Alois Kothgasser die gute Arbeit des 2013 verstorbenen Altbischofs Reinhold Stecher fortgesetzt haben. Doch das Anliegen, dass es wieder einmal einen Oberhirten aus dem Land gibt, ist diesmal besonders groß.

Diese Botschaft dürfte beim Nuntius und in Rom angekommen sein. Allerdings könnte die Bischofskongregation den noch unter Scheuer in einem intensiven Diskussionsprozess ausgearbeiteten Dreiervorschlag erneut beiseiteschieben und ihre Vorstellungen durchsetzen. Großen Einfluss auf den Auswahlprozess hat naturgemäß der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz Kardinal Christoph Schönborn.

Und so sickerten in den vergangenen Tagen mit den beiden aus Tirol stammenden Franziskanern David Volgger und Nikolaus Schöch zwei weitere Kandidaten durch, die nicht nur in Rom hoch im Kurs stehen sollen. Volgger ist Professor an der Päpstlichen Universität Antonianum in Rom, Schöch zweiter Kirchenanwalt am vatikanischen Höchstgericht. Auf dem Wunschzettel der Diözese befinden sich aber beide nicht.

Caritas-Direktor Georg Schärmer hat schon mehrfach erklärt, dass er sich endlich eine Entscheidung Roms erwarte. Unabhängig davon, dass der Alltag in der Diözese reibungslos funktioniere, weil Diözesanadministrator Jakob Bürgler seine Sache sehr gut mache. Doch die Ernennung sei überfällig. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass es so lange dauert.“ Unmissverständlich macht Schärmer auch klar, dass „die Wünsche der Ortskirche selbstverständlich berücksichtigt werden sollen“. Die Diözese habe sich nämlich eingehend mit den Herausforderungen in den nächsten Jahren befasst und umsichtig und gewissenhaft dafür geeignete Bischofsanwärter genannt.