Bukarest – In Rumänien haben die Regierungsgegner ihre Proteste am Montag fortgesetzt, allerdings in deutlich geringerer Zahl als am Vorabend. Nach Schätzungen der Medien protestierten etwa 20.000 Demonstranten vor dem Sitz der Regierung in Bukarest und jeweils Tausende in anderen Städten des Landes. Sonntagabend war landesweit etwa eine halbe Million Menschen auf die Straße gegangen.

Die Demonstranten verlangen den Rücktritt der Regierung. Sie werfen ihr Versagen im Kampf gegen die Korruption vor. Zwar hat Ministerpräsident Sorin Grindeanu eine umstrittene Eilverordnung zurückgenommen, mit der die Strafverfolgung von Amtsmissbrauch eingeschränkt werden sollte. Einen Rücktritt schließt er bisher aber nachdrücklich aus.

Vor dem Amtssitz des bürgerlichen Staatspräsidenten Klaus Iohannis versammelten sich am Montagabend etwa 2.000 Anhänger der Regierung. Sie werfen dem Präsidenten vor, das Land zu spalten. Iohannis hatte ebenfalls eine Aufhebung der auch international scharf kritisierten Verordnung verlangt. (dpa)