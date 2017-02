Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Zeit des Rätselratens ist vorbei. Georg Willi hat sich entschieden. Für Innsbruck und die harte Tour. Und die heißt zunächst: Kampfabstimmung. Doch der Reihe nach.

Bereits seit Monaten war darüber spekuliert worden, ob Willi, derzeit für die Grünen im Nationalrat, bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl als grüner Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen könnte. Umfragen beflügelten diese These. Diese bescheinigten ihm im Bürgermeisterrennen gegen die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (FI) weit bessere Karten als der amtierenden grünen Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider. Selbige hatte via TT bereits angekündigt, nochmals als Spitzenkandidatin kandidieren zu wollen. Intern gab der Gemeinderatsklub Willi Bedenkzeit bis März. Große Freude, so hieß es, hätte zumindest der Klub mit einer Rückkehr Willis nicht.

Noch vor Ablauf dieser Frist hat sich Willi nun entschieden. Er will Bürgermeister von Innsbruck werden. Und sich deshalb Ende April bei der Bezirksversammlung der Grünen einer internen Kampfabstimmung mit Pitscheider stellen. Den Klub habe er am Wochenende von seiner Entscheidung informiert, bestätigte Willi gestern gegenüber der TT: „Ich will zurückkommen.“

„Ich traue mir das zu, dass ich das schaffen kann“, sagt Willi. Und meint damit nicht nur das interne Match um die grüne Spitze: „Ich habe gute Chancen, auch wenn Oppitz-Plörer einen Amtsbonus hat.“ Seit mehreren Wahlen auf unterschiedlichsten Ebenen stünden die Grünen in Innsbruck auf Platz eins. „Das wollen wir jetzt auch mit dem Bürgermeisteramt zum Ausdruck bringen.“ Dafür müssten bei den Grünen aber „alle an einem Strang ziehen“. Denn dass die Wahl eine schwierige werde, sei ihm klar. Innsbruck reize ihn dennoch, sagt Willi. Auch, weil hier seine politische Karriere begonnen hat.

Ob das interne Match zwischen Willi und Pitscheider zu einer Spaltung des grünen Klubs führen könnte, ist offen. Einfach dürfte die Entscheidung für viele Mitglieder nicht werden.